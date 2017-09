Mais où est Justin? Édition du 19 septembre

Chaque jour, on trouve Justin Trudeau pour vous.

Le premier ministre Justin Trudeau quitte en milieu de journée pour New-York où il y passera quelques jours.

Il sera reçu ce soir par un think thank spécialisé dans les relations internationales. L’Atlantic Council organise la réception en honneur de Trudeau dans une des salles de l’Intrepid Sea, Air and Space Museum de New York.

Pendant ce temps au parlement aujourd’hui, d’autres députés étudient la loi sur la légalisation de la marijuana, discutent de la préservation et la protection du patrimoine au Canada et c’est aussi la deuxième lecture du projet de loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens.

Justin Trudeau est à New York jusqu’à jeudi. Demain, il est un des conférenciers de la Journée UNIS de l’ONU et le lendemain il fera un discours devant l’Assemblée des Nations Unies.