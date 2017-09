Des résidents « découragés » par les propos de Barrette

« Je ne pleure pas parce que j’essaie de garder mon courage, mais je trouve tellement que nous sommes abandonnés », confie Donate Dufour, directrice du Pavillon Restons Chez-Nous, qui dénonce le « double discours » du ministre Barrette. « Quand le maire est allé le rencontrer [en août], il a dit qu’il allait s’occuper de nous et là, il ne s’impliquera pas. »

« On nous a menti »

Marcelle Tremblay, dont le père cardiaque est hébergé au Pavillon, se dit aussi « très déçue » de la réaction du ministre. « Ils n’ont jamais travaillé pour nous trouver un médecin. On ne nous a pas seulement abandonnés, on nous a menti depuis le début », dit-elle. « Il faut faire une pétition écrite qu’on distribuera par les portes. »

« Ce qui est réaliste, c’est d’avoir le service d’un ou deux médecins qui viennent quelques jours par semaine et une super infirmière comblerait le reste. »

S’il ne s’inquiète pas des propos tenus par le ministre, le maire avoue ne pas être « tout à fait d’accord » avec celui qui soutient que les services actuels sont bien assurés. « On veut avoir un service de médecins le plus rapidement possible. [...] Les infirmières du CLSC font un excellent travail, les super infirmières viennent deux jours semaine au CLSC. Nous ne sommes pas assez bien couverts. »