Marché du Vieux-Port: la Ville conteste l'injonction de François Marchand

La Ville de Québec conteste l'injonction déposée par l'avocat François Marchand pour empêcher le déménagement du Marché du Vieux-Port.

À LIRE AUSSI: François Marchand conteste la fermeture «illégale» du Marché du Vieux-Port

En juin, l'avocat, qui est aujourd'hui candidat indépendant dans Cap-aux-Diamants, s'était adressé aux tribunaux. Jugeant que le déménagement du Marché est «illégal», il voulait obtenir une ordonnance visant son maintien en place. Il s'appuie sur le contrat de cession du terrain à la Ville par le gouvernement fédéral qui spécifiait que l'endroit devait demeurer un marché public.

La Ville ne l'entend pas ainsi et estime que l'injonction déposée par l'avocat est irrecevable. Elle argue que la décision de «fermer définitivement» le marché n'est pas prise et fait remarquer que les étals sont toujours ouverts, ce qui fait que le recours vise une question «hypothétique».

De plus, les procureurs de la Ville jugent que François Marchand n'a «pas l'intérêt juridique requis pour intenter les présentes procédures», pas plus qu'il n'a d'intérêt personnel dans la cause. «Le demandeur ne peut pas davantage s'investir de l'intérêt public général puisque l'affaire ne soulève pas ici une question d'intérêt public», mais plutôt «d'opportunité politique», ajoutent-ils.

Ils accusent François Marchand de vouloir «déplacer dans l'arène judiciaire un débat d'opportunité qui relève essentiellement de la sphère politique en cette période électorale municipale».

Les deux parties se rencontreront en Cour supérieure jeudi pour débattre de la question.