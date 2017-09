Pas de record, mais tout un exploit pour Stéphanie Simpson

Stéphanie Simpson n’est peut-être pas parvenue à briser le record du monde de la plus grande distance parcourue en 12 h sur un tapis roulant, mais elle a une fois de plus prouvé qu’elle détenait la ténacité des plus grands champions.

Malgré un très bon rythme dès le départ, ce qui la plaçait en avance sur le record du monde après les six premières heures, Simpson a dû se débrouiller avec une maladie qui a compliqué la tâche.

Elle est tout de même parvenue à compléter les 12 h et à parcourir 115,6 km. Elle a toutefois commencé à ressentir des symptômes vers la moitié du défi.

Bonne préparation

Cet été, l’athlète avait parcouru des courses sur une distance de 120 km, ce qui la mettait en confiance pour sa tentative.

Simpson avait également tenté de battre le record au mois de décembre, mais elle n’avait pas été en mesure de courir plus que les 128 km qu’a parcourus Bernadette Benson en 2016.

Rien n’est encore certain, mais Simpson pourrait tenter sa chance à nouveau, d’ici un an.

Cette fin de semaine, la jeune femme est censée prendre part au demi-marathon de Montréal, mais elle prendra sa décision lorsqu’elle aura consulté les médecins qui évalueront sa situation.