Hausse de 4% des signalements aux DPJ

La hausse observée signifie que les DPJ du Québec ont eu affaire en moyenne à 10 situations de plus par jour par rapport à l’an passé.

L’augmentation la plus marquée cette année se trouve dans les signalements des mauvais traitements psychologiques. Ils représentent 17 % de tous les cas à la Direction, soit une hausse de 9 % par rapport à l’an passé.

Pour la directrice Michelle Dionne, la hausse des signalements est le signe que la violence conjugale n’est plus un tabou et que moins de Québécois se ferment les yeux lorsqu’ils en sont témoins.

Les abus physiques et la négligence restent encore les cas les plus signalés cependant.

Plus jeunes

Ceux-ci sont aussi plus jeunes à recevoir des services de la DPJ par rapport à l’an passé. Si le nombre total est constant pour les 12 à 18 ans, il y a une augmentation de 140 adolescents ayant reçu des services entre 12 et 15 ans.

« Ça reflète la démographie, nous recevons actuellement plus de signalements pour les enfants de 6 à 12 ans, qui sont plus nombreux dans la région de Montréal », dit Mme Dionne, ajoutant qu’ils nécessitent ainsi un plus grand soutien pour s’assurer de leur réussite scolaire notamment.