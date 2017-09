Style au passage: Diana Carrelli

Croisée à l’évènement RE/SET à Toronto.

L’inspiration

La pièce maîtresse

La tendance

Photo AFP

Depuis quelques années, la tendance athlétique est partout, et elle ne risque pas de s’essouffler de si tôt ! Chez Public School, les looks street chic se déclinaient en noir & blanc et on aimait particulièrement les jeux de proportions, où les hauts écourtés se portaient avec des vestes plus longues... exactement comme nous le propose Diana ! Si ce look est trop sport à votre goût, vous pouvez toujours opter pour des leggings et un haut d’inspiration sportive, mais compléter avec des bottillons et un manteau plus classique. Pour obtenir le maximum d’impact, choisissez un modèle ample comme celui vu au défilé P-É 2017 Max Mara. Je termine avec les espadrilles de Diana qui sont en partie transparentes... une autre énorme tendance qu’on a vue l’année dernière chez Chanel et cet été, en version cuissardes, chez Yeezy par Kanye West !