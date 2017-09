Toys R Us se place à l’abri de ses créanciers

Le détaillant américain de jouets et de vêtements pour bébés Toys R Us se met à l’abri de ses créanciers aux États-Unis et au Canada.

À LIRE AUSSI : Toys R Us pourrait déclarer faillite lundi soir

Toys R Us a déposé lundi soir un avis devant les tribunaux pour dorénavant évoluer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Toys R Us compte 1600 magasins dans le monde et une dette de 5 milliards $US sur un chiffre d’affaires annuel de 11,5 milliards $US.

Le détaillant devait notamment rembourser l’an prochain des titres de dettes totalisant 400 millions $US.

La protection des tribunaux obtenue lundi soir concerne principalement ses activités aux États-Unis et au Canada.

Toys R Us soutient que ses quelque magasins «continuent de fonctionner comme d’habitude».

Le détaillant a l’intention de proposer un plan de relance pour ses activités américaines et canadiennes «restructurer sa dette existante et créer une structure de capital saine afin de pouvoir investir dans sa croissance à long terme».

«Notre objectif est de travailler avec nos créanciers et d’autres créditeurs pour restructurer la dette à long terme dans notre bilan financier», a indiqué le PDG de Toys R Us, Dave Brandon.



Baisse des ventes

Dans le secteur du jouet, Toys R Us est le numéro un mondial avec une part de marché de plus de 23 %. Or, depuis cinq ans, les ventes des magasins ont chuté de 25 %, selon des données du cabinet Euromonitor.

L’an dernier, Toys R Us a vu ses ventes décliner de 3,4 % en 2016. L’entreprise disposait le 29 avril dernier de liquidités d’une valeur de 301 millions $US.

Au dernier trimestre, Toys R Us a déclaré une perte de 164 millions $US alors que les ventes des magasins comparables ont glissé de 4,1 %.

Toys R Us avait embauché récemment la firme d’avocats Kirkland and Ellis pour étudier une éventuelle restructuration de l’entreprise.

Toys R Us appartient aux fonds d’investissement KKR, Bain Capital et Vornado.

Le détaillant avait songé en 2010 à faire son entrée à la Bourse avant d’abandonner l’idée en raison d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs.