Un changement de garde dans l’Atlantique

Les Sea Dogs de Saint John (102 points) et les Islanders de Charlottetown (96) ont amassé le plus de points de classement la saison dernière à travers la LHJMQ. Dépouillées par la graduation de nombreux vétérans, en 2017-18, ces formations céderont le plancher à leurs rivales dans la division Atlantique.

« Notre division sera extrêmement compétitive et quatre des six équipes batailleront au sein d’un peloton », prévoit l’entraîneur en chef des Screaming Eagles du Cap-Breton, Marc-André Dumont.

Plusieurs observateurs accordent le premier rang de la section au Titan de l’Acadie-Bathurst. Malgré la perte d’éléments importants, l’entraîneur en chef Mario Pouliot dirigera une équipe à maturité, animée par l’attaquant étoile Antoine Morand.

« Le monde est bien fin de nous choisir comme les favoris, a ironisé Pouliot. Notre objectif sera de conserver le momentum acquis durant la deuxième moitié de saison et les séries éliminatoires. »

DE RETOUR AU SOMMET

À l’an II d’un processus de reconstruction, les Mooseheads de Halifax, qui comptent dans leurs rangs plusieurs espoirs pour les rondes hâtives de la prochaine séance de repêchage de la LNH, souffleront déjà dans le cou des aspirants aux grands honneurs. Le Tchèque Filip Zadina était considéré comme l’un des meilleurs Européens disponibles à l’encan de la LCH.

Les Screaming Eagles du Cap-Breton voleront à nouveau en milieu de peloton et chercheront à remplacer « par comités » la production offensive à combler à la suite de la graduation des Giovanni Fiore et Massimo Carozza.

DES WILDCATS AMÉLIORÉS

Vainqueurs une seule fois lors de leurs 35 derniers matchs en 2016-17, les Wildcats de Moncton présenteront une formation améliorée. Le contraire aurait été impossible ! La mise sous contrat de plusieurs joueurs autonomes de l’Ontario, recrutés pour mieux entourer la recrue Jakob Pelletier, demeure à quantifier.

Les Sea Dogs souhaitent être les hôtes du tournoi de la coupe Memorial 2019. Malgré la présence de Joe Veleno, le directeur général Trevor Georgie devra sacrifier ses meilleurs éléments aux Fêtes dans l’espoir de compléter l’une des reconstructions les plus rapides de l’ère moderne de la LHJMQ.

Enfin, les Islanders de Charlottetown, qui ont placé tous leurs œufs dans le même panier en 2016-17 sans réussir à atteindre la série finale, vivront des lendemains douloureux.

Joueurs-clés

Antoine Morand (attaquant), Jeffrey Truchon-Viel (a), Dawson Theetde (a), Noah Dobson (défenseur), Adam Holwell (d), Reilly Pickard (gardien).

Joueurs de 20 ans

Jeffrey Truchon-Viel, Dawson Theede, Adam Holwell.

Repêchage 2017

Olivier Desroches (1ere, d), Logan Chisholm (2e, a)

Départs importants

Christophe Boivin (a), Rodrigo Abols (a), Vladimir Kuznetsov (a), Zachary Malatesta (d), Anthony Dumont-Bouchard (g).

Antoine Morand va batailler pour le championnat des pointeurs de la ligue et les défenseurs Dobson et Holwell prendront beaucoup de minutes à la ligne bleue. Elijah Francis a renoué avec la santé, mais le reste de la brigade défensive ne possède pas le même lustre de l’an dernier. Réclamé à l’encan européen, l’arrière slovaque Michal Ivan n’a pas encore traversé l’Atlantique et le buteur Vladimir Kuznetsov, irrité d’avoir été boudé deux ans à la séance de repêchage de la LHJMQ, terminera son stage junior en Russie chez le Avto d’Iekaterinbourg.

Joueurs-clés

Ross MacDougall (d), Leon Gawanke (d), Phélix Martineau (a), Drake Batherson (a), Egor Sokolov (a).

Joueurs de 20 ans

Jordan Ty Fournier (a), Martineau, MacDougall.

Repêchage 2017

Noah Laaouan (1ere, d), Brooklyn Kalmikov (1ere, a).

Départs importants

Giovanni Fiore (a), Massimo Carozza (a), Vasily Glotov (a), Olivier Leblanc (d).

Un bon duo de gardiens avec Kyle Jessiman et Kevin Mandolese au sein d’un club qui comptera neuf joueurs de 16 et 17 ans. À la ligne bleue, Leon Gawanke, un Allemand repêché par les Jets de Winnipeg et l’ancien des Remparts Ross MacDougall obtiendront beaucoup de temps de glace en l’absence d’arrières de 19 ans au sein de la brigade. À l’attaque, remplacer Giovanni Fiore un marqueur de 52 buts la saison dernière et le pivot Massimo Carozza ne sera pas une sinécure.

Joueurs-clés

Pierre-Olivier Joseph (d), Nikita Alexandrov (a), Adam Marsh (a), Pascal Aquin (a).

Joueurs de 20 ans

Pascal Aquin, Adam Marsh, William Bower (a).

Repêchage 2017

Aucun joueur né en 2001 au sein de l’alignement.

Départs importants

Daniel Sprong (a), François Beauchemin (a), Filip Chlapik (a), Cameron Kielly (a), Alex Dostie (a), Carl Neill (d), Nicolas Meloche (d), Guillaume Brisebois (d).

On a tenté le tout pour le tout l’an dernier et cette équipe vivra une reconstruction longue et pénible. Comble de malheur les deux premiers choix de l’équipe au dernier repêchage, les attaquants Brett Budgell (2e ronde) et Brad Morrissey (3e), se dirigent vers le hockey universitaire (NCAA). Quelques postes ont été comblés par un contingent de joueurs autonomes de l’Ontario.

Joueurs-clés

Maxime Fortier (a) Filip Zadina (a), Otto Somppi (a) Benoit-Olivier Groulx (a), Arnaud Durandeau (a), Jared McIsaac (d).

Joueurs de 20 ans

Fortier, Connor Moynihan (a), Blade Mann-Nixon (g).

Repêchage 2017

Xavier Parent (1ere, a), Justin Barron (1ere, d).

Départs importants

Nico Hischier (a)*, Jake Coughler (a), Frédéric Aubé (d) et l’entraîneur en chef André Tourigny.

Considéré par les experts comme un choix de 1ere ronde à la prochaine séance de repêchage de la Ligue nationale, le Tchèque Filip Zadina pourrait remplacer adéquatement le Suisse Nico Hishier, premier joueur réclamé à la séance 2017 de la LNH. Xavier Parent, un attaquant surclassé à l’âge de 14 ans dans le midget AAA fera également le délice des partisans des Orignaux au cours des prochaines saisons. En prime, les Mooseheads conjuguent jeunesse et talent à la défensive avec Jocktan Chainey, McIsaac, Barron et un gardien prometteur Alexis Gravel.

Joueurs-clés

Jakob Pelletier (a), Anderson MacDonald (a), Mark Grametbauer (g), Nicolas Welsh (d).

Joueurs de 20 ans

Liam Dunda (a), Nicolas Welsh, Olivier Desjardins (d).

Repêchage 2017

Jakob Pelletier (1ere, a), Jaxon Bellamy (1ere, d).

Départs importants

La saison régulière 2016-17 !

Détenteurs de la pire fiche durant la dernière saison (quatorze victoires !), dont une seule après la fin de la période transactions des Fêtes, les Wildcats ont fait maison nette. Sélectionnés en première ronde, Jakob Pelletier et Jaxon Bellamy seront entourés par une collection d’Ontariens et d’Américains autonomes mis sous contrat par le directeur général Roger Shannon. Un os dans la soupe : le Russe Alexander Khovanov, 2e joueur réclamé lors du dernier encan européen, souffre de l’hépatite A et sa convalescence s’allongera jusqu’en janvier et rien n’assure les Cats qu’il joindra ensuite les rangs de l’équipe.

Joueurs-clés

Joe Veleno (a), Cole Reginato (a), Ostap Safin (a), Cédric Paré Alex D’Orio (g)

Joueurs de 20 ans

Cole Reginato (a), Bailey Webster (d).

Repêchage 2017

Aucun

Départs importants

Mathieu Joseph (a), Julien Gauthier (a), Samuel Dove-McFalls (a) Matthew Highmore (a), Bokondji Imama (a), Spencer Smallman (a), Nathan Noel (a), Thomas Chabot (d), Simon Bourque (d), Jakub Zboril (d), Callum Booth (d) et l’entraîneur en chef Danny Flynn.