Un minimum de souplesse ne nuit jamais

J’ai ragé en lisant la lettre écrite par Aude, cette étudiante de 26 ans encore dépendante de ses parents séparés, mais très critique envers les conjoints de ces derniers. Cette jeune personne gâtée par la vie n’accepte personne d’emblée, à part elle-même. Tout le monde a des défauts, sauf elle. Quelle prétention ! Surtout qu’elle semble ne pas voir qu’elle affirme aussi détester les gens de son âge puisqu’elle n’a pas envie de se trouver de colocataire parmi eux (elles).

Non, mais pour qui se prend-elle ? Probablement pour ma fille qui a tout fait pour que je la garde avec moi comme une Tanguy au-delà de la vingtaine, mais qui ne supportait pas mon conjoint. Pas plus d’ailleurs qu’elle n’avait aimé squatter l’appartement de son père qu’elle trouvait désagréable à vivre. Je l’ai supportée quand même envers et contre tout, et j’ai perdu mon chum.

Aujourd’hui, alors qu’elle gagne bien sa vie comme enseignante, que mon chum a foutu le camp à cause de mademoiselle, qu’elle a un chum qui ne peut pas me sentir, elle m’a rayée de sa vie. J’ai personnellement compris trop tard que j’allais à ma perte avec cette enfant. J’espère éviter à la mère de cette fille de vivre pareil rejet.

Une qui a compris trop tard

Comme ce n’est pas la mère qui m’a écrit, mais la fille qui s’en plaignait amèrement en affirmant que sa mère prenait pour son conjoint au lieu de prendre pour elle et lui passant tous ses caprices, je ne crois pas qu’elle ait besoin de votre conseil. Quant à vous, mieux vaudrait mettre cette sombre expérience dans vos mauvais souvenirs pour passer à autre chose afin d’accéder à une paix nécessaire à toute vie harmonieuse.