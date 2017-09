Une vétérane en mission

Quand Frédérique Ferland a choisi de s’engager pour une cinquième saison au sein du club de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval, ses intentions de participer au championnat canadien étaient claires. Ferland est passée de la parole aux actes dans une victoire historique au cours des derniers jours.

Ferland a inscrit six essais contre Bishop’s, en route vers un écrasant gain de 127-3 pour le Rouge et Or, ce qui établissait du même coup une nouvelle marque d’équipe. Laval demeurait invaincu en trois sorties (3-0) depuis le début de la saison.

À l’exception de 2013, alors que Laval avait accueilli le championnat canadien, Ferland n’a pas goûté aux joies de ce rendez-vous depuis le début de son stage universitaire. Sa décision d’enfiler ses crampons pour une cinquième année a été motivée par un désir de vaincre... et de vengeance !

« J’étais censée arrêter après quatre ans, mais j’ai décidé de revenir avec le but clair de gagner. Oui, j’ai obtenu six essais, mais je donne le crédit à mes coéquipières qui ont fait le travail. Mon rôle est de finir les actions. J’étais aux bonnes places aux bons moments.

Ça fait quatre ans qu’on perd contre Concordia en demi-finale. Cette année, on pense que c’est la bonne ! On a eu un changement de coach en Kévin Rouet, et il nous a rencontrées une à une. J’y ai pensé, j’en ai parlé à ma famille, et finalement nous sommes cinq filles de cinquième année de retour », a exposé l’étudiante en géographie.

Deuxièmes au Canada

Le départ canon des représentantes du campus de Sainte-Foy, classées deuxièmes au pays, semble donner raison aux aspirations de Ferland et de ses coéquipières. Le Rouge et Or n’a pas atteint l’étape ultime du calendrier grâce à ses performances depuis 2011.

« Je veux accéder au championnat canadien par la grande porte. En plus, il y aura deux équipes de notre division (RSEQ). On a un super système de jeu et on n’a pas de vedettes. Chaque personne est importante », a souligné Ferland, qui note au passage l’apport des recrues Anaïs Gilbert, Judith Labbé et Éliane Côté sur le quinze partant.

Les Lavalloises pourront creuser leur écart au sommet du classement général du RSEQ en se frottant justement aux Stingers de Concordia à leur prochaine rencontre, samedi, au PEPS.

« Notre objectif est de passer un message à tout le Canada. On sait que ce sera un gros match. Ça va jouer dur et ce sera physique. Celles qui vont vouloir gagner vont gagner », a assuré l’arrière de 24 ans.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Frédérique Ferland

Photo courtoisie

Rugby

Géographie

La vétérane de cinquième année a brillé dans le gain record de 127-3 du Rouge et Or contre Bishop’s, marquant 6 essais.

2. Bastien Aussems

Photo MATHIEU BELANGER

Soccer

Intervention sportive

Joueur du match et unique marqueur dans le gain de 1-0 contre Concordia vendredi, il a ajouté un but et une aide dimanche dans la victoire de 3-2 face à McGill.

3. Kim Tremblay

Photo courtoisie

Soccer

Relations industrielles

Le changement de position d’attaquante à milieu de terrain a été profitable, Kim obtenant deux aides dans le gain de 3-0 à Concordia vendredi et ajoutant un but et une aide dans la victoire de 5-0 sur McGill dimanche.

Performances dignes de mention

Jessy Lacourse

Cross-country

Éducation préscolaire et enseignement primaire

À sa première compétition en carrière sur le circuit universitaire, elle a terminé en 2e place du McGill Open, aidant le Rouge et Or à finir 4e.

Dany Racine

Cross-country

Enseignement collégial

Le vétéran de 5e année a amorcé sa saison avec une 2e place au McGill Open. Les champions canadiens en titre ont pris la 2e place.

Gino Temguia

Soccer

Pharmacie

La recrue a marqué son premier but chez les universitaires dimanche au PEPS. Il a été élu joueur du match dans le gain de 3-2 face aux Redmen.

Joëlle Gosselin

Soccer

Design graphique

Elle a marqué le but gagnant vendredi à Concordia et en a ajouté un autre dimanche à domicile, son 3e de la saison, dans la victoire de 5-0 contre les Martlets.

Laurie Houle

Rugby

Sciences de la consommation

Elle a contribué à l’attaque dévastatrice des joueuses de l’Université Laval contre les Gaiters vendredi, réussissant trois essais dans le gain de 127-3.

– Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

VOLLEYBALL

Vendredi 19 h 30 (F) c. UBC Okanagan

Samedi 19 h 30 (F) c. UBC Okanagan

PEPS