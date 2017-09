Vincent Leclerc tourne avec Spiderman

Réalisé par Doug Liman, un cinéaste derrière The Bourne Identity avec Matt Damon, Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Mr. & Mrs. Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt, Chaos Walking brosse le sombre portrait d’une planète sans femmes frappée d’un virus qui rend ses habitants capables de lire les pensées des autres, créant une cacophonie qui s’apprête à rendre tout le monde fou.