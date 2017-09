Vous pouvez maintenant précommander la Xbox One X

Microsoft a dévoilé tôt mercredi matin que sa nouvelle console, la Xbox One X, peut maintenant être précommandée par les joueurs au prix de 599$.

Même si le géant informatique refuse de dévoiler le nombre d'unités précommandées, l'édition limitée de la console, la «Project Scorpio Edition», est en rupture de stock. Ces ventes en feraient la génération d'Xbox qui s'est vendue le plus rapidement.

Photo Marc-Antoine Turcotte

Les détaillants locaux et la boutique en ligne de Microsoft devraient maintenant afficher la Xbox One X édition standard, signe que d'autres éditions possiblement plus dispendieuses seront produites.

130 jeux optimisés

Tous les accessoires et jeux seront compatibles avec la console la plus puissante sur le marché.

Plus de 130 jeux seront mis à jour pour profiter des spécifications techniques de la console, comme la résolution en 4K, les six téraflops, les huit coeurs de 2,3 GHz et les 12 gigaoctets de mémoire vive.

Forza Motorsport 7, Far Cry 5, Crackdown 3, Sea of Thieves, L.A. Noire et plusieurs autres seront optimisés pour la One X, mais fonctionneront aussi sur la One S et la One, comme tous les titres à venir.

Les joueurs pourront profiter de cette nouvelle expérience de jeu à partir du 7 novembre.