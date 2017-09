15 millions $ de plus pour gérer les bouchons de circulation à Québec

La Ville de Québec investira une somme additionnelle de 15 M$ d’ici 2020 dans son système de «gestionnaire artériel» pour contrôler à distance les feux de circulation et lutter contre la congestion.



Depuis le mois de juin, cinq employés à temps plein travaillent dans l’ombre, du lundi au vendredi (de 6h30 à 18h30) et lors des grands évènements, pour modifier au besoin les cycles des feux de circulation afin d’atténuer les bouchons de circulation. Huit employés supplémentaires seront embauchés.



Pas moins de 514 interventions sur le réseau routier municipal ont été effectuées depuis l’implantation du nouveau système. La Ville estime que le temps de parcours moyen peut être réduit de 10 à 15 %, sans que les automobilistes s’en rendent nécessairement compte.



Jusqu’à présent, environ 450 intersections sur les quelques 830 qu’en compte la Ville sont reliées au gestionnaire artériel. La Ville compte accélérer le déploiement du système, espère couvrir 610 intersections d’ici la fin de l’année. Le directeur du Bureau du transport à Québec, Marc des Rivières, pourra compter sur les sommes nécessaires, a confirmé Régis Labeaume.



«Marc s’est vu octroyer tous les budgets dont il a besoin pour faire en sorte que le déploiement se fasse le plus rapidement possible», a indiqué le maire de Québec mercredi matin, lors d’un rencontre technique à l’édifice de la Fabrique sur le boulevard Charest avec des journalistes, des animateurs radio et des chroniqueurs affectés à la circulation.



«Jusqu’à date, 10 M$ ont été dépensés dans le système. Il a besoin de 15 M$ additionnels pour aller jusqu’au bout de l’œuvre et il sait que depuis juin, il a tout l’argent – qu’il devra justifier quand même – pour déployer à vitesse grand V son système», a renchéri le maire de Québec.



Opération de relations publiques

La présentation technique – une reproduction quasi identique à celle effectuée le 9 juin dernier – s’apparentait davantage à un exercice de relations publiques pour faire taire les critiques sur la gestion du trafic. Marc des Rivières ne s’en est d’ailleurs pas caché.



«C’est une belle occasion aujourd’hui pour vous présenter, vous expliquer comment un réseau routier fonctionne. Je vous lis, je vous entends, et il y a des fois où je suis étonné. Je me dis que si je vous forme, entre guillemets, vous allez peut-être mieux comprendre comment ça fonctionne et je n’aurai peut-être pas de surprises des fois comme j’entends à la radio ou je lis», a-t-il exprimé en début de rencontre.