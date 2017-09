LEBEL, Nadine



À l'Hôpital Laval de Québec, le 17 septembre 2017, est décédée à l'âge de 49 ans et 2 mois Mme Nadine Lebel, conjointe de M. Gabriel St-Pierre; fille de Mme Pierrette Thériault et de feu M. Marcel Lebel. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, native de Saint-André de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 22 septembre de 19 h à 22 h et le samedi 23 septembre de 13 h à 15 h 50.et de là au crématorium. Les cendres de madame Lebel seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Gabriel St-Pierre; sa mère, Pierrette Thériault (feu Marcel Lebel); ses sœurs: Carole, Véronique; sa grand-mère, Lucienne Lapointe (feu Roger Thériault); sa belle-soeur, Lucie St-Pierre (Olivier Nicolas); ses neveux et nièces: Thomas et Rosemarie Lemieux, Sandrine, Jérémie et Alexis Nicolas; ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la