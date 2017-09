5 rendez-vous à ne pas manquer

Les Remparts entreprendront leur troisième saison au Centre Vidéotron, le 29 septembre, à l’occasion de la visite des Cataractes de Shawinigan. Comme par les années passées, l’équipe disputera un total de 34 rencontres à l’amphithéâtre de Limoilou jusqu’au mois de mars. Le Journal vous propose cinq rendez-vous incontournables à la maison de votre équipe favorite d’ici la pause de Noël. À vos calendriers !

Match d’ouverture Photos courtoisie, LHJMQ Médias

29 septembre

Contre les Cataractes de Shawinigan

Non pas que cet affrontement promette nécessairement d’être spectaculaire, étant donné la reconstruction qui s’est amorcée en Mauricie, mais le match d’ouverture locale demeure toujours un incontournable. Pour les amateurs, c’est l’occasion de découvrir la nouvelle mouture de l’équipe qu’ils chérissent durant la présentation des joueurs avant le match. Les Remparts nous ont habitués à de belles surprises au fil des ans pendant ces festivités de lancement. Il s’agira aussi du retour de Daniel Renaud qui, après trois ans comme adjoint de Philippe­­­ Boucher, a été nommé à la barre des Cataractes au printemps passé. En prime, l’électrisant défenseur des Cataractes, Samuel Girard, pourrait être de la partie s’il est revenu du camp des Predators de Nashville.

Première visite d’un surdoué Photos courtoisie, LHJMQ Médias

13 octobre

Contre l’Océanic de Rimouski

Que vous soyez partisan ou non des Remparts, le simple fait d’assister au premier match à Québec d’Alexis Lafrenière, le tout premier choix de la dernière séance de sélection de la LHJMQ, comblera tout amateur de hockey. Lafrenière, qui a brûlé la Ligue midget AAA l’an passé avec 83 points en 36 rencontres, est considéré comme l’un des plus beaux espoirs depuis belle lurette à chausser les patins dans la LHJMQ. Cette première visite au Centre Vidéotron coïncidera avec son 16e anniversaire de naissance, célébré deux jours plus tôt. Sa vision du jeu et son coup de patin devraient vous en mettre plein la vue.

Une équipe dangereuse Photos courtoisie, LHJMQ Médias

5 novembre

Contre l’Armada de Blainville-Boisbriand­­­

Même si la troupe de Joël Bouchard n’est pas reconnue pour son sens du spectacle, son jeu défensif, lui, risque de donner des maux de tête aux joueurs des Remparts. Le retour de plusieurs vétérans fera une fois de plus de l’Armada l’une des équipes les plus dangereuses durant la saison, après qu’elle a atteint la finale, l’an dernier. Et imaginez s’il faut ajouter à l’équation Pierre-Luc Dubois, qui aura fort à faire pour percer l’alignement des Blue Jackets de Columbus, sans quoi il poursuivra son stage junior à l’âge de 19 ans.

Les rivaux de la 175 Photos courtoisie, LHJMQ Médias

23 novembre

Contre les Saguenéens de Chicoutimi

Les affrontements entre les deux rivaux de la 175 ne sont certes plus ce qu’ils étaient, mais ils revêtent toujours un cachet particulier. Les partisans des Saguenéens sont d’ailleurs toujours nombreux à traverser la Réserve faunique des Laurentides. Les départs des Nicolas Roy, Frédéric Allard et Julio Billia marquent le début d’une nouvelle ère chez les Bleus. Est-ce que German Rubtsov, choix de première ronde des Flyers en 2016, sera de la partie ?

Les champions débarquent en ville Photos courtoisie, LHJMQ Médias

3 décembre

Contre les Sea Dogs de Saint John

Il s’agira de l’unique visite saisonnière des Sea Dogs, les champions en titre de la coupe du Président. L’équipe présentera toutefois un visage fort différent cette saison, à la suite de l’ascension dans les rangs professionnels de la majorité de leurs gros canons, mais le jeune Joe Veleno vaudra encore le détour. Après deux années à faire tourner les têtes en raison de son statut de joueur exceptionnel, le Montréalais de 17 ans vivra enfin son année d’admissibilité au repêchage de la LNH. Cette rencontre pourrait fort bien être la dernière occasion de le voir à l’œuvre à Québec... à moins que les Nordiques renaissent !