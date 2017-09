7 tendances pas possibles aperçues sur les passerelles

Autant les semaines de la mode nous font rêver, autant elles nous font parfois pousser des «De quessé?» bien sentis. Voici 7 moments où la ligne entre tendance et outrance était plutôt floue.

Les Crocs bijoutés

Une publication partagée par Christopher Kane (@christopherkane) le 19 Sept. 2017 à 9h01 PDT

La chaussure qui a fait l’objet d’innombrable memes sera officiellement tendance au printemps prochain. Effectivement, si on se fie à la passerelle de Christopher Kane, les Crocs auront bientôt leur moment de gloire, se parant même de diamants pour l’occasion. On ne sait plus quoi penser.

Les serre-tête style Nouvel An

Une publication partagée par Myriam Volterra Luxury Brands (@myriam_volterra) le 12 Sept. 2017 à 3h56 PDT

Alexander Wang a couronné sa bande de top-modèles de serre-tête à plumes ornés de strass pour son défilé printemps-été 2018. Les accessoires en question ressemblaient drôlement aux couronnes qu’on se procure au Dollorama pour nos partys du 31 décembre.

Une publication partagée par ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) le 11 Sept. 2017 à 20h46 PDT

Les sacs absurdes

Une publication partagée par @john_genet le 11 Sept. 2017 à 20h20 PDT

Une publication partagée par @hopscotchshopfashionblog le 18 Sept. 2017 à 21h03 PDT

On aurait dit que la maison Helmut Lang s’était donnée pour mission de créer les sacs à main les plus bizarres possible. Il y avait le collier sac banane surdimensionné et la mallette transparente. Mais notre coup de cœur est de loin la brassière à rangement. Tellement multitâche.

Une publication partagée par HELMUT LANG (@helmutlang) le 12 Sept. 2017 à 9h10 PDT

Les chapeaux-capes en denim

Une publication partagée par 👗💄👜👠 (@gracefashbook) le 13 Sept. 2017 à 6h36 PDT

Hybride entre casquette et cape, ce couvre-chef en jean signé Adam Selman (on lui doit la fameuse robe transparente de RiRi et les costumes de scène de Katy Perry) risque d’obstruer la vision périphérique, mais peut néanmoins s’avérer pratique si on veut se protéger des UV tout en affichant un look avant-gardiste.

Une publication partagée par Adam Selman (@adamselman) le 8 Sept. 2017 à 7h53 PDT

Les motifs vaginaux

Une publication partagée par NAMILIA (@_namilia_) le 9 Sept. 2017 à 20h43 PDT

Le défilé de la griffe berilnoise Namilia était une véritable ode aux parties intimes féminines. Des vagins en satin rose bordés de perles étaient partout : en guise d’ourlet sur une jupe à plumes, en motif sur une robe ou même en format TTG sur une manche de veste.

Une publication partagée par UdK Fashion Design (@udk_fashion) le 14 Sept. 2017 à 10h47 PDT

Le sac à main pompon

Une publication partagée par Pattle Chic (@pattlecism) le 7 Sept. 2017 à 22h18 PDT

L’inspiration de Raf Simons pour les sacs à main de sa plus récente collection? Les meneuses de claque. Le designer de Calvin Klein a dessiné des sacoches s’apparentant à des pompons de cheerleaders et confectionnées à partir de lanières de cuir multicolore. Le genre d’accessoire qui fera le bonheur de votre chat.

Une publication partagée par Houseoffee (@houseoffee) le 10 Sept. 2017 à 18h14 PDT

Les flip-flops à talon haut

Une publication partagée par KickPassion.Femalesneakerhead (@kickpassion) le 11 Sept. 2017 à 18h44 PDT

C’est de la faute à Rihanna. La chanteuse a fait défiler ses mannequins en look «plongeuse sous-marine version mode» pour sa collection Fenty x Puma. Quoi de mieux pour accessoiriser les combinaisons de plongée hyper sexy que des sandales de plage à talons hauts?