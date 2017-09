TARDIF, Mona Bouchard



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 17 septembre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Mona Bouchard, épouse de feu M. Paul-Henri Tardif. Elle demeurait à Boischatel.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière de St-Thomas de Villeneuve. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Sylvie Denis), Alain (Josée Plamondon), ses petits-enfants: Valérie (Olivier Audet), Cynthia, Pierre-Luc, Maxime-Olivier et Alexandre Tardif. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Maude (Gilles Jolin), Liette (Raynald Hawey), Ghislaine (Jean-Guy Fiset), Céline, feu Jacques Deschênes, feu Serge (Solange Petitclerc), Christiane (Sylvain St-Pierre), Denis, Andrée Pitre; de la famille Tardif: feu Claudette (Gaétan Lacroix), Colette (Ronald Guèvremont), Yvon (Doris Lacasse), Micheline (King Archibald), Georgette Bédard (feu Jean-Claude Tardif); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation hébergement St-Augustin, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Québec) G1C 1Z2 tél : 418-667-3910 poste 5978.