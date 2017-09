GAUDY, Donald



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 16 septembre 2017, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Donald Gaudy, il était le fils de madame Gilberte Cayer et de feu monsieur Alexandre Gaudy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 11h30.Il laisse dans le deuil, outre sa mère; son fils Yohan; sa belle-fille Sophie; son petits-fils Gabriel; ses frères et sœurs: Louise, feu Claude, Carl, Michel, Hélène, Alain (Nathalie Lapointe) et Anne (Jean-Jacques Bégin); ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sa voisine Suzanne et Christian son ami de toujours pour l'aide apportée; ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.