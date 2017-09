À la mémoire des 89 ouvriers

Une messe d’action de grâce afin de commémorer le centenaire du pont de Québec (les travaux ont pris fin le 20 septembre 1917) et honorer la mémoire des 89 ouvriers qui ont perdu la vie lors de sa construction, se tiendra ce soir, 19 h, à l’église Saint-Louis-de-France à Québec, la plus proche du pont (1576, route de l’Église, Québec). La construction du pont de Québec aura coûté la vie à 89 travailleurs lors de deux tragédies (1907 et 1916), dont 33 d’entre eux étaient des membres des Premières Nations de la réserve de Caughnawaga, aujourd’hui appelée Kahnawake. Plusieurs dignitaires ont confirmé leur présence, selon l’instigatrice de cette commémoration, Jocelyne Couillard.

Un cadeau inespéré

Le groupe de BMO Banque de Montréal a offert tout un cadeau aux enfants de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). Lors d’une cérémonie-hommage tenue le 12 septembre dernier aux installations de l’IRDPQ du chemin Saint-Louis, Martin Beauchamp, vice-président régional, Services aux entreprises chez BMO Banque de Montréal, et des membres du comité organisateur du Casino BMO 2017, ont remis un chèque de 24 000 $ à la Fondation Élan, montant qui sera entièrement dévolu à la clientèle enfants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN). De gauche à droite, sur la photo : Thomas Tremblay, usager du CIUSSS-CN-IRDPQ ; Guy Béliveau, président de la Fondation Élan ; Lyncia Grenier, VP Services bancaires aux entreprises BMO Banque de Montréal ; Mireille Ouellet, directrice adjointe DI-TSA-DI volet jeunesse CIUSSS-CN ; Martin Beauchamp et Pierre-Olivier Provencher, usager du CIUSSS-CN-IRDPQ.

Un Canac à Thetford

La ville de Thetford Mines aura bientôt un nouveau joueur dans le domaine de la quincaillerie avec l’ouverture d’un Canac, la 27e succursale de la bannière, située à l’entrée est de la ville sur le boulevard Frontenac. Le nouveau magasin, de 39 073 pi2, nécessitera des investissements de 6 M$ et créera 90 nouveaux emplois directs sur le territoire de la MRC des Appalaches. Sur la photo, le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, procède au soulèvement symbolique de la première pelletée de terre en compagnie du président de Canac, Jean Laberge, officialisant ainsi l’ouverture prévue au mois de mars 2018.

Pour le bonheur des aînés

Le Noël du Bonheur a choisi l’entreprise Alaviva comme partenaire de sa Tournée du Noël du Bonheur, qui a pour objectif d’offrir des activités stimulantes tout au long de l’année aux personnes âgées vivant dans les résidences participantes. De gauche à droite, sur la photo : Andrée Pelletier, présidente-directrice générale chez Alaviva ; l’abbé Jean-Marie Brochu, Monsieur le Bonheur et fondateur du Noël du Bonheur, et Marie-Claude Méthot, directrice générale du Noël du Bonheur.

Anniversaires

Maurice Tanguay, président fondateur d’Ameublements Tanguay et de la Fondation Maurice Tanguay, 84 ans... Alain LaRoche, ex-skieur acrobatique, 54 ans... Yves Fournier, directeur des ventes et du développement, Les Distributions Alimentaires Roy et Les Viandes Délecta, 55 ans... Guy Lafleur, joueur de la LNH (1971-91 : Canadiens, Rangers, Nordiques) 66 ans... Hervé Pomerleau, de Groupe Pomerleau.

Disparus

Le 20 septembre 2016. Me Paule Gauthier (photo), 72 ans, avocate, associée depuis 1984 chez Stein Monast, à Québec... 2015. Jack Larson, 87 ans, acteur américain... 2014. Rob Bironas, 36 ans, ex-botteur des Titans du Tennessee de la NFL... 2013. Carolyn Cassady, 90 ans, écrivaine américaine.