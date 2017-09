Un deuxième bain pour les résidents en CHSLD

Après avoir âprement refusé pendant deux ans, le ministre de la Santé Gaétan Barrette annonce que les CHSLD du Québec devront obligatoirement offrir un deuxième bain à tous les résidants qui le souhaitent.



Son ministère débloquera 36 millions$ pour embaucher 600 nouveaux préposés aux bénéficiaires. «La directive qui va être envoyée au réseau va être très claire : on doit procéder à l'embauche du nombre adéquat de préposés pour avoir la capacité de donner un deuxième bain à 100 % de la clientèle résidente en CHSLD», a affirmé le ministre au moment de l’annonce mercredi à l’Assemblée nationale.



Les nouveaux préposés, a-t-il précisé, pourront également prêter main-forte pour les autres activités, dont les repas.



Gaétan Barrette souligne toutefois que les quelque 40 000 bénéficiaires du réseau ne doivent pas s’attendre à un effet immédiat. «Nous voulons avoir cette capacité additionnelle le plus vite possible, mais il y a l'étape de l'embauche et de l'attribution du personnel au travers de laquelle on doit passer», dit-il.



Question de choix



L’annonce du ministre constitue une importante volte-face dans ce dossier sur lequel l’opposition le talonne depuis 2015. Gaétan Barrette a souvent répété que les soins d’hygiène actuels sont adéquats, en plus de reprocher à ses détracteurs de «déifier» le bain.



«L'important, pour moi, c'est que ces soins-là soient donnés de façon appropriée. Je n'ai jamais dit autre chose», a affirmé le ministre mercredi.



Les 36 millions$ annoncés proviennent des économies récurrentes, de 304 millions$, créées par l’entente sur les médicaments génériques. Les sommes restantes feront l’objet d’annonces ultérieures, assure le ministre.



Est-ce à dire que son refus d’offrir un deuxième bain était motivé par une simple question monétaire? «Ce n'est pas une question de refus, dit-il, c'est une question de choix, d'arbitrage qu'un gouvernement responsable doit faire.»



Une loi ?



Pour le chef péquiste Jean-François Lisée, il s’agit d’une «bonne nouvelle pour les gens en CHSLD». «Mais j'attire votre oeil d'analyste politique sur l'hypocrisie crasse de faire ça le jour où on donne 30 fois plus d'argent aux médecins», en augmentation de salaires, ajoute-t-il.



Le caquiste François Paradis, qui en avait fait son cheval de bataille, s’est aussi réjoui de la promesse d’un deuxième bain. Il réclame maintenant une loi, comme c’est le cas en Ontario, pour éviter qu’un jour «soudainement, on retire cette directive-là».