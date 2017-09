Arnold Schwarzenegger dévoile un Hummer 100% électrique

Un constructeur autrichien a développé une version entièrement électrique de l’iconique Hummer H1. Et c’est nul autre qu’Arnold Scharzenegger qui a eu l’occasion d’en faire la présentation.

Fabriqué par Kreisel Electric, ce prototype de Hummer écolo est alimenté par une batterie de 100 kWh, lui permettant une autonomie de 300 kilomètres et une puissance de 482 chevaux. Toutefois, avec son poids de mastodonte (7275 livres), ce Hummer électrique ne peut dépasser les 120 km/h.

Finally - my dream of turning my Hummer fully electric is a reality - thanks to a smart Austrian company, @KreiselElectric. #GreenEnergy pic.twitter.com/2WIduzuqih