Aspirant PM ou promoteur religieux ?

Les propos de la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, concernant la « gauche religieuse » ont fait jaser, alors que le candidat Jagmeet Singh semble être bien placé pour remporter la course à la direction du Nouveau parti démocratique (NPD). Que les termes aient été bien choisis ou non est secondaire. L’important, c’est que cette petite tempête révèle qu’il existe une confusion totale dans ce débat, et que la laïcité est un concept extraterrestre au Canada.

Les adversaires de la laïcité, comme trop de ses partisans, font l’erreur (volontaire?) de l’assimiler à une lutte hargneuse contre les religions. Il faut retourner aux bases de la laïcité pour bien la comprendre. Suite aux sanglantes guerres de religion qui ont ruiné la France au XVIème siècle, Jean Bodin a rédigé un brillant manuscrit qui, avec le temps, allait se nommer Colloque de sept savants de convictions différentes sur les secrets cachés des choses les plus élevées. L’histoire était fort simple : sept « savants » réunis pour discuter du meilleur avenir de leur collectivité ne parviennent pas à s’entendre sur un sujet : la religion. Devant l’absence de consensus, ils finissent par laisser le sujet de côté. Ce texte est la base même de la laïcité, car si un enjeu, comme le Dieu à honorer, ne peut être tranché rationnellement, il ne reste qu’une seule solution : la neutralité sur le plan spirituel. Il s’impose alors de retirer la question du débat politique et de la renvoyer au domaine privé, où chacun détient le droit inaliénable de croire ce qu’il veut et de l’exprimer. Dans une telle mesure, toutes les religions sont nécessairement égales devant la loi, à l’instar des non-croyances, sans qu’aucune ne puisse s’imposer dans l’appareil politique.

Ça veut donc dire, pour reprendre la chose sous un angle contemporain, que les élus (comme l’ensemble des citoyens) sont libres de vénérer Allah, Bouddha ou Yahvé, comme ils sont libres de détester une religion en particulier, certaines religions, ou toutes les religions. Tous sont libres de prier cinq fois par jour et de lire les livres sacrés qu’ils souhaitent. Mais un Parlement n’est pas le lieu pour l’exprimer et en discuter. À la rigueur, je crois même qu’un politicien ne devrait pas répondre à la question « croyez-vous en Dieu ? ». La foi n’a pas à être exprimée publiquement par les décideurs politiques, qui représentent par définition des gens issus de toutes les confessions. Si on en suit la logique, il faut donc rejeter du revers de la main l’idée que la laïcité représente le passé et ne soit plus adaptée à une société désormais multiconfessionnelle. La laïcité est plutôt, au contraire, la seule manière de faire coexister des gens de toutes les tendances religieuses au sein d’une même nation.

Si la croyance des élus n’est donc pas du tout lié à la problématique, cela nous mène à la question des signes religieux portés par ceux-ci. Lors du débat, au Québec, sur la charte, le ministre Bernard Drainville refusait d’appliquer l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires aux élus. Son argument était qu’il revenait aux Québécois de chaque circonscription de décider s’ils souhaitaient qu’une femme voilée ou un homme portant la kippa les représentent. Autrement dit, le peuple est souverain en la matière. Cet argument se tient. Par contre, même sans interdiction, je crois qu’il est de notre devoir de se prononcer contre un tel affichage qui revient, dans les faits, à de la promotion religieuse. Des prêtres, comme l’ancien député bloquiste Raymond Gravel ou les anciens ministres péquistes Louis O’Neill ou Jacques Couture, laissaient tomber la soutane et le crucifix quand venait le temps de siéger dans l’Assemblée du peuple. Ils n’y allaient pas comme représentants des catholiques mais bien de tous les Québécois. Le contraire aurait été condamnable.

Jagmeet Singh, quant à lui, est un sikh pratiquant. Jusque-là, aucun problème. On sait que M. Singh a énoncé publiquement ses craintes par rapport au programme d’éducation sexuelle que le gouvernement ontarien voulait mettre en place en 2015. Il a aussi plus récemment affirmé qu’il s'opposerait au très timoré projet de loi du gouvernement Couillard sur la neutralité de l’État. D’aucuns associent ces prises de position à ses croyances religieuses. On ne saurait, cependant, le prouver hors de tout doute. Sa foi et le fait qu’il fréquente assidument la communauté sikhe ne sont pas des obstacles à exercer correctement des fonctions publiques tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt. Mais il officialise cette apparence de conflit d’intérêt en portant le turban. Ce qui ne serait pas un problème sur la rue en devient un lorsqu’on aspire à être premier ministre d’un pays et non pas porte-parole d’une communauté religieuse.

On nous dit qu’il faudrait discuter de ses idées et non de ce qu’il a sur la tête. Oui, d’accord, il y a un moment pour chaque chose et il faudra inévitablement le faire. Mais la question du prosélytisme vestimentaire n’est pas pour autant négligeable.

À constater le peu de compréhension des termes du débat, on en vient à se dire que le Canada, dont la Constitution fait référence à Dieu, n’est pas véritablement un État laïc...