CHSLD: 30M$ d'investissements pour permettre aux résidents d'avoir un deuxième bain par semaine

Selon le FM93, le ministre de la Santé, Gaétan Barette, annoncera des investissements d'environ 30 millions de $ dans les CHSLD, afin que les résidents qui souhaitent avoir un deuxième bain par semaine puissent l’obtenir.



Les montants serviront à embaucher plus de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD.



La semaine dernière, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CFP de Fierbourg proposaient également une formation bonifiée pour attirer les étudiants dans le programme de préposés aux bénéficiaires.



Plus de détails à venir...