«Demain matin, Montréal m'attend» reprend l'affiche

MONTRÉAL | Demain matin, Montréal m’attend, la célèbre comédie musicale de Michel Tremblay qui a connu un succès retentissant cet été, revient à l’affiche au TNM du 19 septembre au 14 octobre et pour huit représentations supplémentaires du 15 au 22 octobre.

L’œuvre est une adaptation et une mise en scène de René-Richard Cyr, avec une musique de François Dompierre.

La distribution comprend notamment la jeune Marie-Andrée Lemieux, qui se dit «très impressionnée de ce qui lui arrive, et qui se sent plus en confiance que cet été.»

Même son de cloche du côté de l’actrice Hélène Bourgeois-Leclerc, qui dit «sortir de [sa] zone de confort, mais avoir davantage confiance en [elle] que cet été. »

Pour sa part, Laurent Paquin a affirmé avoir travaillé très fort avec René-Richard Cyr pour jouer une «duchesse crédible en hétéro qui se fait passer pour un homosexuel».

La comédie musicale doit entreprendre une tournée du Québec au printemps.