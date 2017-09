Des applications pour apprendre une nouvelle langue

Que ce soit pour voyager avec plus de facilité ou pour accéder à un nouvel emploi ayant affaire à l’international, toute raison est bonne pour devenir bilingue. D’ailleurs, les Canadiens bilingues auraient gagné des salaires 10 % plus élevés que ceux de leurs pairs en 2015, selon Statistique Canada. Alléchant, non ?

Toutefois, même si 45 % des Québécois se disent aujourd’hui bilingues, il peut paraître fastidieux d’apprendre une nouvelle langue lorsque l’on n’est plus sur les bancs d’école. Rassurez-vous, il existe plusieurs applications permettant de le faire de façon efficace, amusante et souvent même gratuite.

Voici mes 4 préférées :

Babbel

1. Probablement mon application préférée étant donné qu’elle varie les exercices de reconnaissance visuelle, de diction et de logique afin de permettre de comprendre comment s’utilisent les mots appris. L’application offre aussi une interface en français. Pas besoin, donc, de parler anglais pour devenir bilingue.

Un autre point intéressant est qu’une fois téléchargées, les leçons sont accessibles en mode hors connexion, ce qui peut être utile pour apprendre dans le métro, par exemple.

Bien que l’on puisse apprendre les bases avec la version gratuite, il faudra toutefois rapidement payer pour accéder à l’ensemble des cours offerts. La reconnaissance vocale permet aussi de s’exercer à parler.

Busuu

2. Busuu est également très complète. Offrant des exercices similaires à ceux de Babbel, sa version gratuite propose plus d’une centaine de modules par langue. De plus, ici aussi, une interface en français est disponible. Pour environ 10 $ par mois vous pouvez accéder à des leçons de grammaire, de conversation et même à des tests pour valider votre compréhension. Un mode hors connexion est aussi offert pour les utilisateurs payants.

Petit conseil, ne payez pas l’abonnement trop vite, l’application offre fréquemment des rabais sur celui-ci pour vous convaincre.

Duolingo

3. Il s’agit de l’application la plus utilisée au monde, avec plus de 100 millions d’utilisateurs. Les exercices y sont faciles et la mécanique de points nous permet de débloquer de nouvelles fonctionnalités, un système amusant qui nous garde motivés. Cette mécanique s’avère toutefois utile, car les exercices y sont plus répétitifs qu’avec Babbel ou Busuu.

Malheureusement, si une vingtaine de langues peuvent être apprises à partir de l’anglais, seulement cinq s’offrent à vous si vous désirez une interface en français.

TripLingo

4. Moins axé sur l’apprentissage que sur le fait de se débrouiller en voyage, TripLingo offre des traductions de centaines de phrases pratiques. Fait intéressant, l’application peut vous fournir des traductions à partir de commandes vocales, ce qui peut être pratique pendant votre étude. Elle permet aussi de traduire le texte à partir de photos, vous permettant par exemple de comprendre un menu au bout du monde.

TripLingo offre aussi une foule d’informations sur les différents pays parlant une même langue ainsi que plusieurs autres fonctionnalités utiles en voyage.

En résumé, il s’agit de choisir l’application offrant la méthode d’apprentissage que vous préférez. L’important est de ne pas avoir envie d’abandonner après quelques leçons. Sur une note personnelle, j’aime également passer de l’une à l’autre afin de diversifier les exercices.

Bon apprentissage !

