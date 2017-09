ROBITAILLE, Cylien



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 16 septembre 2017, à l'âge de 93 ans et 5 mois est décédé monsieur Cylien Robitaille, fils de feu monsieur Rosaire Robitaille et de feu dame Clara Alain. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Robitaille laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Simone Gauthier; ses enfants: Pierre (Marie-Claire Cantin), Égide (Rachelle Collin), Louise (Claude Lamothe), André, Hélène (Richard Dion), Danielle (Jean Grimard), Guy (Céline Coulombe), Benoit (Diane Vézina) et Lucie (Denis Bédard); ses 15 petits-enfants: Martin, Patrick, Karine, Mario, Johanne, Kathleen, feu Megan, Jean-Sébastien, Nicolas, Caroline, Carl, François, Sophie, Denis et Steve; ses 20 arrière-petits-enfants; sa sœur Raymonde (Paul-Aimé Plamondon); son frère René (Germaine Pelletier) et sa belle-sœur Aline Vézina ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Il était le frère et feu Omer et de feu Jeannine. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Élie de Saint-Raymond ainsi que le personnel médical de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.