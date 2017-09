BOLDUC, Louisette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 septembre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Louisette Bolduc, épouse de monsieur René Bolduc, fille de feu Yvonne Cloutier et de feu Edgar Bolduc. Elle demeurait à Québec et anciennement de Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine.La famille recevra les condoléances aule vendredi 22 septembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 23 septembre 2017 à compter de 9h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Rachel Poitras), Denis (Paule Duchesneau), Caroline (Luc Brousseau) et Carole (Denis Michel Dupont); ses petits-enfants : Eliot, Roxanne, Marlène et Zacharie, Lydia, Vincent, Bruno, Jérôme, Laurence et leur mère France Paradis, Charles, Antoine et Rosalie, Stéphanie, Catherine et leur père Mario Beaulieu); ses sept arrière-petits-enfants; sa belle-soeur Reina Bolduc (feu Réal Lamothe); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale et le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, du CRCEO, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, de l'Hôpital du Saint-Sacrement et du Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, téléphone : 418 657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.