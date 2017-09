Hausse de 10 % du salaire des médecins: l’opposition en profond désaccord

QUÉBEC – Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont unanimement critiqué mercredi la hausse de salaire octroyée aux médecins de famille inscrite dans l’entente de principe conclue avec le Conseil du trésor, en août dernier.

«La Presse» révélait mercredi matin que les médecins de famille toucheront une augmentation de 10 % au cours des trois prochaines années, dont 7,6 % proviennent de sommes consenties avant 2014, mais qui n’avaient pas encore été versées. L’entente n’a pas encore été ratifiée par les membres.

«C'est révoltant», a résumé la porte-parole du Parti québécois en matière de santé, mercredi, lors d’un point de presse.

«Tout le mal fait par Gaétan Barrette au système de santé, aux patients [...] ça ne visait qu'à être capable de payer la dette qu'il a encourue: la rémunération des médecins», a analysé Diane Lamarre.

Son de cloche similaire du côté de François Legault, qui s’est directement attaqué au ministre de la Santé.

«C'est pathétique, la façon dont négocie Gaétan Barrette depuis trois ans et demi», a indiqué M. Legault.

«Ce qu'on doit faire avec les médecins de famille, c'est d'échanger une nouvelle rémunération contre une prise en charge des patients. Il faut que chaque Québécois ait un médecin de famille qui est disponible lorsqu'il est malade», a-t-il insisté.

«Obsédés par l’argent»

Pour sa part, le député de Québec solidaire et médecin, Amir Khadir, croit que cette augmentation est «une aberration».

«M. Couillard et M. Barrette ont toujours été dans cette logique de l'argent et de leurs intérêts personnels et du plus grand salaire», a dit M. Khadir.

«Ils ne représentent qu'une petite minorité qui est obsédée par l'argent, alors que la majorité des médecins voudrait voir le système de santé, les services et les conditions de travail s'améliorer», a-t-il ajouté.

Barrette ne commente pas

Le président du Conseil du trésor n’a pas voulu commenter les détails de l’entente, «par respect pour les médecins qui seraient soumis à l’attente si elle était ratifiée».

Pierre Moreau a malgré tout assuré que «c’est une entente qui, économiquement, est très bonne pour le gouvernement, et elle comporte de très bonnes nouvelles pour les patients du Québec».

Le ministre Barrette, qui avait été mis sur la touche par Philippe Couillard lors de la dernière phase de négociation, a refusé de commenter, invitant les journalistes à poser leurs questions à M. Moreau.