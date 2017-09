Il faut penser à l’hiver

« Il faut se mettre au diapason des besoins des motoneigistes d’aujourd’hui, explique Marilou Perreault, responsable des communications de la Fédération. Nos bénévoles sont pleinement conscients que les habitudes des gens ont changé et que cette vente en ligne devenait une nécessité. Cela permettra aussi aux bénévoles des clubs d’avoir plus de temps dans l’activité pure de la motoneige, comme le réseau de sentiers par exemple. Ils auront moins de tâches administratives à faire. La majorité des bénévoles sont dans les clubs pour la pratique de la motoneige et non pas pour brasser des papiers. »

L’activité comme telle crée plus de 14 000 emplois sur l’ensemble du terroir et génère des retombées annuelles de 3,27 milliards de dollars. Durant l’hiver, les motoneigistes génèrent des retombées économiques directes de plus d’un milliard de dollars. Si on réalise que tout cela se déroule en une saison qui dure entre 12 et 16 semaines, il faut absolument que la pérennité de la pratique de l’activité soit assurée.