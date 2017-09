Jean-Simon Roy sera opéré à Québec

« Ils m’ont laissé revenir à Québec parce qu’ils savaient que je serais bien entouré, a raconté l’ancien bloqueur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval. Ils savent aussi que je serai opéré par un excellent orthopédiste (François Marquis). À Edmonton, il doit y avoir 30 joueurs sur la liste des blessés et les thérapeutes sont débordés. J’aurai plus d’attention ici. »

Disputant son premier match le 10 août à Ottawa, Roy s’est blessé la semaine suivante à Winnipeg face aux Blue Bombers. « Je me suis blessé sur une couverture de placement qui a avorté, a-t-il expliqué. Nous ne sommes pas habitués à ce type de séquence, on ne se prépare pas pour ça et nous sommes plus vulnérables. J’ai tenté de me libérer d’un bloc et j’ai réussi, mais mon genou a cédé. Ce fut une malchance. Je savais qu’il s’agissait d’une blessure sérieuse dès le départ et une résonnance magnétique a confirmé quelques jours plus tard que le ligament était complètement déchiré et non pas partiellement, ce qui aurait pu me permettre de terminer la saison. »