La nouvelle coupe de cheveux de René-Charles fait jaser

René-Charles Angelil est apparu avec un tout nouveau look en début de semaine et les gens en avaient long à dire.

Vêtu d’un chandail des Knights de Las Vegas, on peut voir RCA bien concentré, les yeux rivés sur la rondelle. Ce qui semble attirer l’attention de ses abonnés n’est toutefois pas ses prouesses de hockey, mais bien son nouveau look. La barbe plus fournie et les cheveux courts de l’adolescent de 16 ans semblent faire l’unanimité chez ses abonnés.

Une publication partagée par René-Charles Angélil (@pavdarawse) le 14 Sept. 2017 à 11h15 PDT

«Ça te fait bien les cheveux courts René-Charles! La barbe aussi!»

«Très cute ce nouveau look!!! Wow!»

«Je préfère ce style ... Ça te va très bien! Beau jeune homme tu es devenu René-Charles!»

Une vraie star, ce René-Charles!