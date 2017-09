La piste cyclable quittera la rue Dalhousie

La piste cyclable sur la rue Dalhousie sera déplacée et libérera l’espace pour les automobiles.

«La rue Dalhousie retrouve toutes ses voies», a annoncé le directeur du Bureau des transports de la Ville, Marc Des Rivières, mercredi.

La nouvelle voie cyclable circulera entre la place des Canotiers et le nouveau stationnement étagé, longera brièvement le fleuve sous la passerelle pour le débarquement des croisiéristes et ensuite traversera le stationnement qui est situé devant le terminal de croisières, toujours en retrait de la route, avant d’aller rejoindre le bassin Louise.

Photo Courtoisie Ville de Québec

La nouvelle a été annoncée mercredi matin par le maire de Québec, Régis Labeaume.

«Le trajet devrait permettre dès la saison prochaine une meilleure cohabitation entre les vélos et les autos», a indiqué le maire. La Ville soumettra son idée aux groupes concernés, dont le Port, qui avait demandé que la piste soit retirée de ses quais pour des questions de sécurité. «Mais on a des enjeux de circulation et le Port comprend», a dit le maire, qui a estimé à 100 % les chances que son idée passe la rampe et soit implantée dès la saison prochaine.

Cyclistes déçus

Mais déjà, M. Labeaume prévoit que les cyclistes seront insatisfaits. «On le sait qu’on va décevoir des cyclistes, mais il faut gérer et on essaie de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Ils veulent aller en ligne directe sur la voie publique, mais là, ça fout le bordel.»

La congestion causée par le déplacement de la piste cyclable avait causé beaucoup de grogne parmi les commerçants du Vieux-Port et les automobilistes. Les files de voitures aux heures de pointe avaient même à plusieurs reprises nui au débarquement des véhicules en provenance du traversier.

Sécurité

Si l’administration Labeaume a toujours martelé que la solution d’une emprise sur Dalhousie était la plus sécuritaire, elle admet que le nouveau parcours posera des défis.

Entre autres, il faudra s’assurer que les piétons qui veulent accéder aux toilettes situées au rez-de-chaussée du stationnement ne seront pas heurtés par un vélo. «Ce n’est pas la perfection. (...) Il y a toujours un risque pour les piétons. Mais il va falloir prendre des mesures pour bien baliser», a soumis Régis Labeaume.

Aussi, 20 cases de stationnement seront retranchées dans le stationnement du terminal de croisières pour faire passer la piste. Les vélos devront à cet endroit cohabiter avec les voitures qui entrent et sortent des deux stationnements. Un grand détour derrière l’Agora aurait nécessité l’ajout d’une passerelle pour que les vélos circulent au-dessus d’un espace de ravitaillement des navires où opèrent des grues, a expliqué M. Des Rivières. Celle-ci aurait coûté 4,5 millions $, une somme que la Ville ne veut pas débourser.