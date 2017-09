La saison des circuits

Giancarlo Stanton et Aaron Judge ont donné tout un spectacle de puissance lors du dernier concours de coups de circuit présenté dans le cadre du match des étoiles. D’ailleurs leurs exploits ont fait oublier le match.

Malheureusement leurs performances ont été ternies par les supposément experts de statistiques avancées. Ils prédisaient que Stanton et Judge s’épuiseraient en deuxième moitié de saison.

Alors nous voilà à la fin du mois de septembre. Qui sont les deux joueurs qui font la manchette? Depuis la pause du match des étoiles, Stanton a frappé 30 coups de circuit et la recrue Aaron Judge, 14.

Ces magiciens des statistiques je les compare à ceux qui font nos bilans financiers. Nous sommes toujours plus riches sur papier que nous le sommes en réalité.

Tout près de Ruth et McGuire !

Le nom de Babe Ruth est encore associé au record de coups de circuit en une saison même si sa marque de 60 circuits a été effacée du livre des records par Roger Maris, avec 61, et plus tard par Mark McGuire, avec 70, et Barry Bonds, avec 73.