Labatt prévoit investir 75 M$ au Québec d’ici trois ans

« On va continuer d’investir au Québec pour améliorer nos opérations et stimuler notre croissance », a indiqué mercredi au Journal le porte-parole de Labatt, Jean Gagnon.

Labatt, qui célèbre cette année ses 170 ans d’existence au Canada, prévoit que les investissements dans ses six usines canadiennes atteindront 460 millions $ d’ici 2020.

Au Québec, Labatt entend investir dans de nouveaux équipements et dans le déploiement de son réseau de distribution.

Depuis trois ans, Labatt a investi plus de 100 millions $ au Québec, dont 47 millions $ dans une nouvelle ligne de production de canettes à son usine de LaSalle.

Selon les analystes, les grands brasseurs investissent de plus en plus dans des nouveaux produits dits à valeur ajoutée pour gagner des nouvelles parts de marché.

« Les produits sans alcool ou à faible teneur en alcool sont de plus en plus populaires », a précisé le porte-parole de Labatt.

Brassée et distribuée par Labatt, la bière Budweiser serait la bière la plus vendue au Québec, avec plus de 20 % des parts de marché.