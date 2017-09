L’autoroute Laurentienne sera élargie au sud de Félix-Leclerc

Le gouvernement du Québec a confirmé, mercredi, l’élargissement de l’autoroute Laurentienne sur 5,7 km entre l’autoroute Félix-Leclerc et l’entrée de la ville. Les travaux ne débuteront qu’en 2021 ou en 2022, après le chantier majeur sur Henri-IV.

Le projet, qui implique la reconstruction du pont ferroviaire de la rue Soumande et du viaduc du boulevard Wilfrid-Hamel, est évalué à 150 M$. L’autoroute passera de deux à trois voies dans les deux directions au sud de Félix-Leclerc, jusqu’à la rue de la Croix-Rouge, à l’exception d’un court segment à la croisée de l’autoroute Félix-Leclerc, en direction nord, pour des raisons de sécurité, a-t-on expliqué.



Une quatrième voie d’entrecroisement entre les différentes entrées et sorties de l’autoroute sera même aménagée entre Félix-Leclerc et Soumande. Les travaux devraient notamment améliorer la mobilité autour du Centre Vidéotron, a-t-on rappelé.



Impossible de savoir, à ce stade-ci, s’il y aura une voie réservée au transport en commun. «On va faire le choix quand on saura ce qu’on fera avec le réseau de transport structurant», a précisé le maire Régis Labeaume. «Si on en a besoin d’une, on va la faire», a-t-il ajouté. La Ville veut également consulter les citoyens avant de sceller le sort de la sortie du boulevard des Cèdres, qu’elle envisage de condamner.



Boulevard urbain



Le tronçon entre le boulevard Wilfrid-Hamel et le centre-ville pourrait devenir un «boulevard urbain», espère le maire Régis Labeaume, qui devra toutefois faire des représentations auprès du MTQ pour concrétiser sa vision.



«On va faire les suggestions. Un boulevard urbain, c’est d’abord de l’aménagement et peut-être la diminution de 10 km/h de la vitesse – entre 70 km/h et 60 km/h – je pense que personne ne va voir la différence sauf que ça fait en sorte que ça n’a pas l’air d’une piste de course quand on entre en ville», a-t-il plaidé.



À ses côtés, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, François Blais, en a pris bonne note. Il était visiblement fier de confirmer la «modernisation» de l’autoroute Laurentienne, du nord jusqu’au sud. L’élargissement de la portion nord – entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV – avait été officialisé en février dernier.



Le maire jubilait lors du point de presse, aux abords de l’autoroute et de la passerelle sur la rue Soumande, satisfait d’avoir réussi à arracher une annonce officielle à deux jours du déclenchement de la campagne électorale. «On a travaillé jusqu’à la dernière minute...On l’a réglé aujourd’hui», a-t-il admis candidement.



Pourquoi attendre aussi longtemps avant de lancer les travaux ? Parce que «le monde va virer fou» s’il y a deux chantiers majeurs en même temps dans l’axe nord-sud, a-t-il opiné. «Aussitôt qu’Henri-IV est fini, boum, on embarque!»



L’auto solo favorisée



Spectateur attentif lors de l’annonce, le porte-parole d’Accès transports viables, Étienne Grandmont, a dénoncé le «flou artistique» autour de la voie réservée, qui doit être «absolument incluse dans ce projet-là le plus tôt possible».



«On augmente la capacité routière. Le ministre Blais l’a dit : on élargit au nord, il fallait bien élargir au sud. Mais le réseau routier municipal est déjà saturé. On va simplement inviter les gens à venir en plus grand nombre encore en automobile au centre-ville», a-t-il déploré, affirmant que cet élargissement va encourager l’utilisation de l’auto et l’étalement urbain.