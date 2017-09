Un résultat bien secondaire

Première période

1-WAS : Evgeny Kuznetsov (1) (Bowey, Grubauer) -AN -5:07 2-WAS : Jakub Vrana (1) (Kuznetsov, Ovechkin) -AN-9:52

Punitions : Lehkonen (Mon) 4:21; Scherbak (Mon) 9:09; Hemsky (Mon) 10:15; Ovechkin (Was) 14:39; Pilon (Was) 18:28; Albert (Was) 19:23.

Deuxième période

3-MON : Charles Hudon (1) (Mete, Jerabek) -AN -1:16 4-MON : Max Pacioretty (1) (Hemsky, Drouin) -AN -11:37

Punitions : Orpik (Was) 3:19, pénalité de banc (Mon) (purgé par Scherbak) 5:32 ; Wilson (Was) 11:16 ; Hobbs (Was) 15:39 ; Ovechkin (Was) 18:28 ; Smith-Pelly (Was) 19:56.

Troisième période

5-WAS : Devante Smith-Pelly (1) (Hobbs, Connolly) 14:06 6-WAS : Tom Wilson (1) (Kuznetsov) 18:52

Punition : Siegenthaler (Was) 16:21.

Tirs au but

Washington 6 - 9 - 7 - 22 MONTRÉAL 16 - 16 - 11 - 43

Gardiens:

Was: Philipp Grubauer, Pheonix Copley (G) (à 9:22 de la 2e pér.). MON : Carey Price, Charlie Lindgren (P) (à 9:22 de la 2e pér.).

Avantages numériques:

Was: 2 en 4, MON : 2 en 9.

Arbitres:

Pierre Lambert, Marc Joannette.

Juges de lignes:

Steve Barton, Michel Cormier.

ASSISTANCE:

21 288.