Le PQ propose des autobus dans l’accotement de l'autoroute 40

Pour régler les problèmes de trafic, le candidat du Parti québécois, Normand Beauregard, préconise l’optimisation du réseau routier actuel et propose notamment de faire circuler les autobus sur l’accotement de l’autoroute Charest.

Le candidat péquiste a dévoilé mercredi son programme en matière de transport en faisant l’apologie des solutions «durables et responsables».

Il propose notamment de faire circuler aux heures de pointe les autobus du Réseau de transport de la Capitale sur l’accotement de l’autoroute Félix-Leclerc (Charest) entre Jean-Gauvin et l’autoroute Duplessis.

«Ça libérerait de l’espace pour les automobilistes et ça permettrait également d’assurer une plus grande qualité des horaires du RTC parce qu’on sait qu’un autobus qui est pris dans le trafic, c’est un autobus qui n’est pas efficace», a-t-il plaidé.

«C’est extrêmement concret pour les gens de Louis-Hébert et c’est surtout extrêmement réalisable dans la prochaine année», a vanté à ses côtés le député de Jonquière et ancien ministre des Transports Sylvain Gaudreault.

Photo Dominique Lelièvre

Non au prolongement de la Capitale

Questionné sur les propositions de ses adversaires, Normand Beauregard s’est montré sceptique quant au prolongement vers l’ouest de l’autoroute de le Capitale comme le propose la candidate libérale.

Réclamant dans un premier temps des données fiables, le candidat a plus tard jugé qu’un tel lien au nord de Saint-Augustin-de-Desmaures serait «inutile» en expliquant que le trafic n’est pas un problème sur la 40 à la hauteur de la municipalité.

Il s’est aussi opposé à l’engagement de la Coalition avenir Québec de relier la rue Blaise-Pascal à l’autoroute Duplessis. «Plus on a d’entrées et de sorties [d’autoroute], plus on crée des noeuds de congestion», a-t-il estimé.

En appui au maire Juneu

Par ailleurs, Normand Beauregard prône la consultation des citoyens pour l’élargissement de la route 138 au centre-ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le candidat a promis d’accompagner le maire Sylvain Juneau dans sa démarche et s'est dit ouvert à l'aménagement d'une troisième voie.

Le candidat péquiste s’est aussi désolé du retard pris dans la réalisation de l’enquête origine-destination au ministère des Transports. «Tous les débats qu’on tient en ce moment, qui concernent toute la région de Québec et pas seulement Louis-Hébert, sont retardés parce qu’on n’a pas de données récentes», a-t-il dénoncé.