Les précédents séismes meurtriers au Mexique

Le séisme qui a fait plus de 200 morts mardi au Mexique est le plus meurtrier depuis celui du 19 septembre 1985 qui, 32 ans plus tôt jour pour jour, avait tué plus de 10 000 personnes.

Rappel des principaux séismes ayant frappé ce pays à forte activité sismique, situé sur un point de rencontre entre cinq plaques tectoniques:

7 septembre 2017 : Un tremblement de terre de magnitude 8,2, le plus puissant en un siècle au Mexique, fait 100 morts et plus de 200 blessés dans le sud du pays. L’État de Oaxaca est le plus affecté ainsi que celui du Chiapas.

21 janvier 2003 : Un séisme de 7,6 secoue le littoral pacifique dans l’ouest du Mexique, faisant 29 morts et plus de 300 blessés dans les États de Colima, Michoacan et Jalisco.

30 septembre 1999 : Au moins 22 personnes sont tuées dans un séisme de magnitude 7,5 qui touche le sud et le centre du pays.

15 juin 1999 : Une secousse de magnitude 7 et dont l’épicentre se situe à 250 km au sud de Mexico frappe le centre du pays faisant au moins 25 morts et plus de 200 blessés dans la région de Puebla.

9 octobre 1995 : Un violent séisme d’une magnitude de 8 secoue deux États de la côte ouest du Mexique, Colima et Jalisco, faisant au moins 48 morts. Dans la seule ville de Manzanillo (État de Colima), 30 personnes périssent sous les décombres d’un hôtel.

19 septembre 1985 : Un séisme de magnitude 8,1 dévaste Mexico, la capitale, faisant plus de 10 000 morts, jusqu’à 30 000 selon certaines estimations. L’épicentre se trouvait à 350 km de la ville.

Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont durci les réglementations pour la construction et développé un système d’alerte à l’aide de capteurs situés sur les côtes.