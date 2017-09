L’ex-député fédéral Jean-François Fortin tente un retour en politique municipale

SAINTE-FLAVIE | L'ex-député fédéral Jean-François Fortin a annoncé qu’il se lancer dans la course à la mairie de Sainte-Flavie, au Bas-Saint-Laurent.

Il s’agit d’un retour aux sources pour M. Fortin, qui avait déjà occupé ce poste, avant de faire le saut en politique fédérale. «Je suis content de le faire, de revenir chez nous, revenir à la base, de rencontrer les gens de ma communauté», a-t-il dit.

L'homme de 44 ans a été conseiller municipal à Sainte-Flavie de 2003 à 2006, puis maire de 2006 à 2009. En 2011, il est élu député fédéral sous les couleurs du Bloc Québécois. Après avoir tenté de devenir le chef du parti souverainiste en 2014, M. Fortin a fondé son propre parti, Forces et Démocratie. Il n’est cependant pas parvenu à se faire réélire en 2015.

Jean-François Fortin a expliqué sa décision de renouer avec le monde municipal. «C'est là que la démocratie est la plus directe et qu'on peut vraiment changer les choses et voir les résultats de manière très rapide», a-t-il soutenu.

Malgré sa notoriété, le candidat assure ne rien tenir pour acquis. «Je crois que c'est important, quand on croit vraiment à la démocratie municipale, de présenter des idées et d'être à l'écoute des préoccupations des gens», a-t-il affirmé en indiquant amorcer sa campagne à la mairie dès maintenant.

Le candidat a précisé que, s’il est élu maire, il pourrait aussi tenter de devenir préfet de la MRC de La Mitis. Cependant, Jean-François Fortin ne compte pas retourner en politique fédérale ou se laisser tenter par la scène provinciale. «Je ne regrette rien. Ce que j'ai fait, c'est très positif. Maintenant, je suis rendu ailleurs et je sais exactement ce que je veux», a assuré celui qui n'a pas d'opposant connu pour l'instant.