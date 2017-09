Looks d’automne avec Les 4 Haïssables

Après une tournée à travers le Québec, c’est la rentrée montréalaise sur scène pour Les 4 Haïssables, mais aussi un retour sur les bancs d’école. Ces jeunes humoristes, qui aiment bien dire aux adultes leurs quatre vérités, ont gentiment accepté de nous présenter les looks mode que l’on retrouvera sur les campus cet automne.

Comme pour la plupart des ados, Les 4 Haïssables ont leur style bien à eux ; un mélange de tendances et d’items fétiches avec lesquels ils créent leur propre look. Ils s’inspirent en grande partie de leur univers musical, des sports qu’ils pratiquent et des stars des médias sociaux. Le hip hop et le rap étant très populaires, on assiste à une mode de plus en plus décontractée, pour ne pas dire cool. Parmi les artistes les plus influents en mode on retrouve les rappeurs Kanye West, Drake, Rihanna, Beyonce et les « instagirls », telles les sœurs Jenner et Gigi Hadid.