Mathieu Betts est loin de paniquer

Mathieu Betts garde un calme olympien même si le Rouge et Or de l’Université Laval n’a réussi que quatre sacs depuis le début de la saison au dernier rang de la Conférence Québec à égalité avec les Redmen de McGill.

« On n’a joué que trois parties, a tempéré l’ailier défensif étoile. C’est clair que nous n’avons pas réussi à mettre de la pression sur le quart-arrière comme on voudrait depuis le début de la saison, mais l’important est de progresser et de connaître nos meilleurs moments en temps opportun. Ça commence en fin de semaine et jusqu’à la fin de la saison. Les chiffres vont suivre si on fait ce qu’on doit faire. »

Comme on l’a vu lors du dernier match face aux Carabins de l’Université de Montréal, les adversaires du Rouge et Or utilisent régulièrement six ou même sept joueurs en protection pour freiner les ardeurs de la ligne défensive.

« Que les équipes adverses utilisent cinq, six ou sept joueurs en protection, ce n’est pas différent pour nous, a souligné le joueur de ligne par excellence au pays la saison dernière. Nous sommes outillés pour répondre à ces stratégies. Pour réussir à mettre de la pression, c’est un travail à 12 joueurs qui est nécessaire. On veut que le ballon sorte rapidement, mais ça prend aussi des couvertures serrées. Ça joue des deux côtés. On a le talent pour se rendre au quart-arrière et on travaille bien ensemble. Les équipes adverses ne peuvent pas doubler tout le monde sur la ligne défensive. »

Recette offensive

Les Stingers de Concordia qui seront au PEPS, dimanche, ont misé sur une recette offensive complètement différente lors de leurs deux victoires.

L’attaque terrestre, avec Jean-Guy Riempel en tête, a fait le gros du boulot dans le gain face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, alors que le pivot Trenton Miller a découpé les Redmen de McGill.

« Ils sont bons dans les deux facettes et on ne pourra pas relâcher un aspect, a prévenu Betts. Ils misent sur plusieurs bons joueurs en offensive. Leur ligne offensive est très grosse, Jean-Guy (Riempel) n’est pas piqué des vers et c’est l’un des meilleurs porteurs de notre conférence, alors que Trenton Miller est un très bon quart-arrière. Il ne faudra pas être sur les talons. L’an dernier à Concordia, ils nous avaient surpris en début de saison en utilisant souvent deux ailiers rapprochés. Ils ont plusieurs formations, mais il n’y aura pas de surprises puisque les entraîneurs nous préparent très bien. »

Une pause salutaire pour l’équipe

Après une fin de semaine de congé, le Rouge et Or a repris le collier, mardi. Une pause jugée salutaire par l’entraîneur-chef Glen Constantin.

« On n’avait pas eu de pause depuis le 11 août lors du début du camp d’entraînement et l’arrêt a fait du bien, a souligné le pilote du rouge et Or de l’Université Laval. Les gars ont pu décrocher, retourner dans leur famille et mener une vie étudiante plus normale. Depuis le retour, les ressources sont fraîches et les joueurs sont bien intentionnés. Il n’y a pas de rouille. L’intensité est au rendez-vous tout comme l’enthousiasme. »

La défaite contre les Carabins de l’Université de Montréal a été abordée lundi dernier, et tout le monde regarde maintenant vers l’avant.

« En regardant le film, les joueurs ont constaté qu’on n’avait pas joué notre meilleur match, a rappelé Constantin. Crédit à Montréal, mais on doit mieux jouer. »

« C’est long de devoir attendre pour jouer après une défaite, renchérit l’ailier défensif Mathieu Betts, mais la pause a été appréciée. C’est super important de retrouver le chemin de la victoire. Nous avons eu droit à une semaine allégée. Sur le plan physique, je me sens comme si nous étions en début de saison. »

des absents

Quelques joueurs ont raté l’entraînement de mercredi, mais aucun ne semble souffrir d’une blessure sérieuse. Cédric Lussier-Roy portait un chandail noir alors que Marc-Antoine Varin, Francis Chabot, Louis-Philippe St-Amant, Étienne Moisan, Simon Gingras-Gagnon et Hugo Dupuis ont obtenu congé de vaisselle.

Blessés respectivement à une épaule et à une cheville contre Sherbrooke et McGill, le demi de coin Émile Chênevert et l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin poursuivent leur période de réadaptation.