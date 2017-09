OSM : Une rentrée magistrale

Hier soir, dans la vénérable maison symphonique, nous étions loin du rose de la chanteuse Katy Perry ! En lieu et place, la Symphonie no 8 « des mille » de Mahler, véritable monument choral et orchestral qui fut mené de main de maître. Avec ses 300 choristes et des cuivres installés dans les étages supérieurs, ce passage de fluides fut vraiment à la hauteur. Tel, un capitaine de vaisseau donnant des ordres, le maestro à la baguette attentive, haranguait es troupes, supervisait les chœurs, ainsi que le cénacle d’interprètes.

Quand les fluides passent

Sans être spectaculaire, Kent Nagano a joué la puissance des ensembles, le lien qui unit les chœurs et la musique, avec l’indéniable couplage des solistes. Par une mise en place sereine, il a habilement exploité la tension permanente entre la masse orchestrale et les solistes (Marie-Nicole Lemieux, Camilla Tirling, Michael Schade, etc.) qui donnaient des sentiments à une histoire bien sombre.

Quand tous les astres sont alignés, rien ne peut dévier un orchestre de la réussite !



En reprise jeudi à 20 h, à la Maison symphonique