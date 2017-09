Québec en toutes lettres: Jacques Poulin et Pierre Morency à l’honneur

La 8e édition du festival littéraire Québec en toutes lettres, présentée du 21 au 29 octobre, rendra hommage au romancier Jacques Poulin et au poète et dramaturge Pierre Morency, en plus de présenter le spectacle-lecture de La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette.

La programmation, dévoilée mercredi, est articulée autour du thème Écrire Québec. Les écrits de 75 écrivains (dont Alain Beaulieu, Jean Désy, Michel Pleau et Marie-Ève Sévigny) seront mis en valeur, 112 artistes participeront et quantité d’activités sont au programme dans les six arrondissements de la ville de Québec.

Au programme

Les citoyens verront des projections de poésie graffitée sur la façade de la bibliothèque Gabrielle-Roy, une exposition sur la clôture du cimetière Saint-Matthew, de l’écriture sur vitrines et des spectacles dans un autobus du RTC.

La populaire soirée Oeuvres de chair se renouvelle cette année, proposant une soirée festive et « halloweenesque » qui va transformer la Maison de la littérature en véritable cabinet de curiosités, avec la complicité d’Alain Beaulieu, Mélissa Verreault et Audrée Wilhelmy, entre autres.

« Le festival soulignera le 50e anniversaire des premiers livres de Jacques Poulin et Pierre Morency, qui sont des géants, commente Bernard Gilbert, directeur du festival.

On a deux forces sur lesquelles on veut miser : cibler les activités en bibliothèque autour de la famille et présenter une série de spectacles et d’activités dans la ville. »

Il est également très heureux d’accueillir La femme qui fuit, la lecture-spectacle d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Catherine de Léan, avec le musicien Bernard Falaise et une mise en lecture de Brigitte Haentjens.