Qu’est-ce qu’une bière de type belge?

Une gazéification débridée, une utilisation libérale de sucres et d’aromates variés, un taux d’alcool souvent bien au-delà des 5 %, des arômes fermentaires qui supplantent ceux des céréales et des ­houblons... La bière belge possède une fascinante signature qui lui est propre. Et grâce à nos brasseurs québécois, nous pouvons en ­déguster des interprétations locales fort convaincantes.

Des québécoises brassées à la belge

Dominus Vobiscum Triple Photo courtoisie

Microbrasserie Charlevoix, à Baie-Saint-Paul

Le nez: Bananes plantain et mie de pain

En bouche: Herbacée et effervescente

Pourquoi c’est belge: Son taux d’alcool et son effervescence élevés mettent en scène des notes fermentaires fruitées et un houblon herbacé au même titre que les nombreuses Triples d’inspiration monastique produites en Belgique.

Machina Photo courtoisie

La Chouape, à St-Félicien

Le nez: Foin et agrumes

En bouche: Herbacée et aérienne

Pourquoi c’est belge: Voilà une bière de type « Saison », une référence à ce que les fermiers belges brassaient jadis à partir des récoltes de leurs champs. Légère, rafraîchissante et subtilement épicée, elle agrémentait les labours avant que l’industrialisation n’enlève la nécessité de brasser sur les fermes.

Trois-Pistoles Photo courtoisie

Unibroue, à Chambly

Le nez: Confiture de petits fruits et épices

En bouche: Riche et ­effervescente

Pourquoi c’est belge: Ce classique d’Unibroue fait référence aux bières brunes fortes, typiques à la Belgique, avec son arôme de fermentation percutant, son corps liquoreux et ses épices exacerbées.

Uapishka Photo courtoisie

Microbrasserie ­St-Pancrace, à Baie-Comeau

Le nez: Coriandre et fleurs

En bouche: Fruitée et épicée

Pourquoi c’est belge: Cette bière de blé est un hommage à la Witbier (Blanche belge). Les aromates classiques à ce style de bière, les graines de coriandre et les écorces d’orange amère y figurent en premier plan sur un corps effervescent, propice aux terrasses ensoleillées.

Le saviez-vous ?

Nos brasseurs peuvent faire des bières d’inspiration belge, entre autres, parce qu’ils peuvent importer les mêmes ingrédients et/ou utiliser les mêmes méthodes de brassage et de fermentation que leurs compères du plat pays.

►David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs des Saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, ­gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires ­canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel Couture.