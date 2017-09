Remparts: des adversaires coriaces en lever de rideau

Après cinq semaines de camp d’entraînement, les Remparts lanceront enfin leur saison officielle en rendant visite aux Saguenéens de Chicoutimi et au Drakkar de Baie-Comeau, vendredi et samedi, deux formations qui risquent de donner du fil à retordre aux hommes de Philippe Boucher au cours des prochains mois.



Même si les Diables rouges ont eu le numéro des Sags durant le calendrier préparatoire (3-0), ces succès ne seront que de l’histoire ancienne quand la rondelle sera déposée sur la glace du centre Georges-Vézina.

«C’étaient de petits tests dans le camp d’entraînement, et vendredi, ce sera un vrai test. Chaque fois qu’on pratiquait, on amenait des éléments dans notre jeu et on l’a vu au match suivant. J’espère tout voir ça au premier match à Chicoutimi», a lancé l’entraîneur-chef des Remparts.

À l’instar des observateurs gravitant autour de la planète LHJMQ, Boucher sait très bien que les Tigres de Victoriaville sont favoris pour ravir le titre de la division Est. N’empêche, ces confrontations intradivision s’avèreront de véritables luttes et nul ne peut vraiment prédire l’ordre dans lequel les cinq autres équipes finiront.



«Victoriaville est mature, on ne se le cachera pas. Quand on parle de maturité, notre division en sera un très bon exemple. Il n’y aura pas de matchs faciles. Si Girard et Gignac reviennent à Shawinigan, Rubtsov, s’il revient à Chicoutimi, a tout pour être l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, et il y a Galipeau, un des meilleurs défenseurs. Rimouski a de bons jeunes et Baie-Comeau a bien repêché dans les dernières années», a énuméré le grand patron des Remparts.



Dajcar excité; Picco adjoint



S’il y a un membre des Remparts qui compte les dodos avant le début de la campagne, c’est bien le défenseur Tomas Dajcar. Après trois matchs préparatoires, le Tchèque trépigne d’impatience de vivre ses débuts officiels sur la glace olympique de Chicoutimi.

«J’ai quand même joué trois matchs hors-concours et je crois que je suis prêt. Mais ce n’est que quelques matchs et je pense que ça ira mieux de match en match. Je veux aider l’équipe du mieux que je le peux», a reconnu le longiligne arrière, qui ne voit pas la grande surface comme un avantage malgré ses origines.

Comme c’est le cas depuis quelques semaines, Dajcar formera une paire avec Andrew Picco pour les premiers matchs. Le vétéran défenseur a appris, mercredi, qu’il épaulera Matthew Boucher dans son rôle de capitaine comme adjoint en compagnie d’Olivier Garneau avant que le «C» soit cousu sur le chandail de ce dernier, l’an prochain.

«On a discuté ensemble [les entraîneurs], j’en ai parlé hier [mardi] sur la glace avec Boucher et Garneau et c’était aussi le nom qui revenait. Même si on faisait un vote, ça donnerait la même chose [...] C’était un naturel pour lui d’avoir une lettre», a assuré le pilote des Remparts.

En vitesse

Thomas Caron et Anthony Wojcik enfilaient les chandails bleu poudre en tant que réservistes à l’entraînement de mercredi, au pavillon de la Jeunesse, ce qui signifie qu’ils seront laissés de côté face aux Saguenéens. Boucher a laissé entendre que Wojcik devrait être en uniforme le lendemain, à Baie-Comeau...



Les villes de Québec, Chicoutimi, Halifax, Moncton et Bathurst accueilleront tour à tour la coupe Memorial durant la saison pour célébrer la 100e édition du tournoi qui aura lieu en mai prochain. Les Remparts recevront le précieux trophée le 6 janvier 2018 lors de la visite du Phoenix de Sherbrooke au Centre Vidéotron...



La LHJMQ a imposé une suspension de huit rencontres à l’attaquant Pascal Aquin, des Islanders de Charlottetown, pour son coup à la tête porté à l’endroit de la recrue Kyle McGrath, des Screaming Eagles du Cap-Breton, samedi dernier...



Le commissaire Gilles Courteau a démarré d’une bien drôle de manière la conférence de presse du lancement de la saison 2017-2018, mercredi, précisant qu’elle allait se dérouler majoritairement en anglais puisqu’il se trouvait à Saint-Jean, a rapporté le collègue François LeBlanc, de Radio-Canada. Or, la cité des Sea Dogs et le Nouveau-Brunswick sont reconnus pour leur bilinguisme...