Réouverture du Collège Aviron pour 10 jours

La Cour Supérieure du Québec a ordonné mercredi la réouverture temporaire du Collège Aviron Québec, fermé vendredi dernier, le temps de tenir une rencontre de gestion avec le ministère de l’Éducation qui a révoqué le permis d’enseignement de l’établissement.

Après avoir entendu la requête du collège plus tôt cette semaine, le juge Clément Samson a ordonné pour une période de 10 jours la réouverture de l’établissement d’enseignement. Le Collège avait fermé ses portes vendredi dernier.



Dans cette ordonnance de sauvegarde, le magistrat précise que «serait causé un préjudice important à Aviron si la décision du ministre n’est pas momentanément suspendue». «Le droit d’Aviron d’être entendue a peut-être été mis à mal par ce processus», précise M. Samson.



Première victoire



Le président du collège, Allen Flegg, s’est dit soulagé de ce sursis qui apparaît comme une «première victoire» dans sa bataille pour garder l’école ouverte.



«Ce qu’on vise, c’est que les étudiants retournent à l’école et ne soient pas privés de leur formation. Nous voulons seulement qu’ils puissent compléter leur formation le plus vite possible», a confié le dirigeant, ajoutant ne chercher «que le bien-être des étudiants et des 25 familles qui dépendent d’emplois à l’école».



De son côté, le ministère de l’Éducation n’avait toujours pas retourné l’appel du Journal au moment d’écrire ces lignes. Le ministère avait justifié sa décision de la semaine dernière en affirmant avoir observé «des lacunes en lien avec les qualifications des ressources humaines, l’accessibilité des ressources matérielles et l’organisation pédagogique» de l’établissement.

«Silence radio»



On apprend dans la décision de la Cour Supérieure que le collège avait reçu le 9 juin dernier une lettre indiquant que le ministère avait l’intention de «rendre une décision défavorable» à sa demande de renouvellement. Malgré une réponse de 75 pages formulée deux semaines plus tard par l’établissement et une relance de M. Flegg lui-même le 16 août, le ministère n’a plus donné de nouvelles au collège avant l’avis de révocation du permis et de fermeture de la semaine dernière. «Silence radio», déplore le juge.



Cette situation lui fait dire que l’enseignement disposé au Collège Aviron n’était «pas à ce point problématique» vu le long délai. «L’intérêt public pour un enseignement de qualité ne serait pas compromis vu la lenteur du ministère à communiquer la décision du ministre à Aviron après la rentrée scolaire», peut-on lire dans la décision rendue par le juge Clément Samson.



La réouverture du collège où étudient 170 élèves est donc prévue pour le jeudi 21 septembre, selon son horaire habituel. Prévue pour une période de 10 jours, l’ordonnance visant la réouverture du collège pourra être renouvelée au besoin. La rencontre entre l’établissement et le ministère de l’Éducation est quant à elle prévue ce vendredi après-midi au Palais de Justice de Québec.