Sans nouvelle de deux jeunes Québécois en stage au Mexique

Le gouvernement du Québec était toujours sans nouvelle mercredi de deux jeunes Québécois qui se trouvaient en stage au Mexique lorsque le pays a été frappé par un puissant séisme.



En mêlée de presse mercredi matin, la ministre des Relations internationales Christine St-Pierre s’est dite de «tout cœur» avec les Mexicains, plongés dans le chaos après un séisme «absolument terrible» qui aurait fait plus de 200 morts.



«Tous les employés» de la délégation générale du Québec au Mexique se portent bien, a-t-elle assuré. «Il y a des employés qui sont sur le choc parce qu’ils ont eu des dommages sur leur maison et tout ça, mais ils sont en sécurité», a confirmé Mme St-Pierre.



Quinze jeunes rattachés aux Offices québécois pour la jeunesse se trouvaient au Mexique au moment des événements. Treize d’entre eux avaient été rejoints en avant-midi, a confirmé l’attachée de presse de la ministre St-Pierre. Les deux autres seraient dans des régions plus éloignées de Mexico, là où le séisme a frappé.



«On a contacté les parents, l’Office travaille très très bien dans ces occasions-là pour rejoindre tous les jeunes qui sont sur les territoires», a précisé Mme St-Pierre.



Les Offices jeunesse internationaux du Québec offrent des stages à l’étranger à des jeunes de 18 à 35 ans, a précisé la ministre. Mme St-Pierre ne détenait pas d’information sur le nombre de Québécois qui pourraient avoir été touchés par le séisme, ni sur le processus de rapatriement. «Mais nous suivons la situation de près», a-t-elle statué.