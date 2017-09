Préparons-nous pour hiverner. C’est ce que ma mère disait quand l’automne arrivait. Cela voulait dire des confitures et des ketchups dans le garde-manger pour en embellir nos repas de ­l’hiver prochain. Mais cela voulait ­aussi dire ­profitons des ­derniers ­soubresauts de l’été dont on ne voit plus que les derniers rayons. Cette ­semaine, nous en profitons avec la belle température qui nous force presque à prendre nos repas sur le balcon ou au jardin.

Pour jouir de ces belles soirées chaudes qui ont des airs de mois de juillet, je vous propose de profiter des derniers appels de certains petits légumes comme les radis qui, cuits dans du beurre et servis avec du ­fromage feta, n’ont pas leur pareil pour ­accompagner viandes et poissons grillés.

Et quand une saison finit, l’autre commence. Cette dernière permettra de célébrer les nouvelles petites pommes de terre et les pommes qui ­arrivent sur le marché. Ces petites patates cuisent rapidement et ont une peau fine qui se pèle vite et facilement. Préparons une salade de pommes de terre avec des poireaux et des pommes. Dégustée tiède ou froide, elle sera ­parfaite servie en entrée.