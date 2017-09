Un ex-enquêteur de la SQ pointé du doigt par Yves Francœur

Yves Francœur a fourni cette déclaration en mai après avoir lancé à la radio qu’une enquête criminelle pour « fraude » et « trafic d’influence » avait avorté parce qu’elle visait deux élus libéraux.

Dans la déclaration-choc faite à la SQ au printemps dernier, M. Francœur pointe du doigt Robert Pigeon, un enquêteur chevronné qui a été le directeur des enquêtes de la commission Charbonneau, entre 2011 et 2014.

Lundi, notre Bureau d’enquête révélait des extraits du document manuscrit de huit pages. On apprenait que, selon quatre sources d’Yves Francœur, c’est l’actuel leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, et l’ex-ministre des Finances Raymond Bachand qui étaient visés par l’enquête policière.

Dans nos pages, les deux hommes politiques se sont défendus. Ils ont dit n’avoir rien à se reprocher et affirment tous deux que M. Bachand n’était tout simplement pas présent lors de l’événement au 1000 de la Commune.

« On a demandé aux enquêteurs d’arrêter l’enquête et la surveillance. La demande viendrait de Robert Pigeon, qui serait intime de Jacques Dupuis (ex-ministre libéral de la sécurité publique) et Robert Lafrenière (patron de l’Unité permanente anticorruption) », écrit-il.