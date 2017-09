Un ex-prof de cégep tente de se suicider au palais de justice de Québec

Nicolas Boudreau, un homme de 52 ans, a attenté à ses jours mercredi matin, quelques secondes après que le juge Christian Boulet l’ait condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour possession de pornographie juvénile.



C’est une ambiance surréaliste qui planait dans la salle 4.06 lorsque l’accusé, un chimiste de profession, a sorti rapidement un flacon de sa poche et qu’il en a avalé le contenu devant le juge et les constables spéciaux impuissants.



Le geste n’a pris que quelques secondes et le quinquagénaire a, par la suite, lancé un flacon noir en direction de son avocat.



Immédiatement couché au sol par les constables, ces derniers ont sommé l’homme de recracher ce qu’il venait d’ingurgiter.



Après avoir toussé à quelques reprises, il semblait respirer mais, quelques minutes plus tard, des manœuvres de réanimation lui ont été prodiguées.



Il a par la suite été transporté à l’hôpital.



Le crime pour lequel il avait plaidé coupable s’est produit entre septembre 2009 et mars 2013. Une perquisition menée chez l’accusé avait permis aux policiers du Service de police de la Ville de Québec de mettre la main sur 56 000 photos d’enfants en plein ébat sexuel et 473 vidéos.



L’accusé s’intéressait principalement aux garçons pré-pubères âgés de 11 à 13 ans.



Selon le rapport présentenciel, l’accusé était «attiré par les jeunes garçons» mais «il ignorait pourquoi» et, la première fois qu’il a consommé de la pornographie juvénile, il a «vomi».



«Il était donc parfaitement conscient de sa déviance et a agi par la suite avec préméditation. Son rôle était central», a rappelé le magistrat.